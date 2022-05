Nene Cheza en COPE: "El Jurado del COAC tiene que ser un ejemplo de unión y seriedad"

'Los veleros, una comparsa de toda la vida' es la agrupación que Nene Cheza ha presentado en el Gran Teatro Falla. Una comparsa que ha ido de menos a más y que en la tercera semifinal dejaba una copla homenaje sentida a Antonio Cantos Caracol. El autor hablado en los micrófonos de COPE.

"Creo que tendrían que haber llegado más letras a Caracol aparte de la mía pero yo la tenía guardada para cantarla en ese preciso momento. Tras pedir permiso a su familia, me dieron su beneplácito. No la tomo como una letra a Caracol, sino como una letra a un amigo. Cuando se le escribe a alguien que quieres todo sale, dejas hablar al corazón y casi no la piensas", reconoce Cheza.

La evolución de su comparsa. "Todo es fruto de una reflexión. A partir de descansar miré en mi interior y pensé que quería hacer realmente y al final lo que he hecho es tirar de mi raíz, de lo que mamé y tenía muchas ganas de hacer una comparsa sin estridencias. Una base de tenores, una segunda como siempre y pocos adornos. La fórmula ha calado bastante en la gente", explica el autor. "Todo ha sido mirar lo que he mamado desde pequeño y hacer autocrítica".

Las opciones de estar en la Gran Final

¿Te ves en la Gran Final? "Hay mucha gente que nos mete en la final. La corriente de este año en comparsas es tirar a lo tradicional y lo añejo. Realmente el que ha cumplido toda esa normativa ha sido nuestra comparsa que es la que más se asemeja a una agrupación de los setenta. El Carnaval de Cádiz como la propia sociedad va por otros derroteros donde mandan los masas. Mi agrupación no es una de masas o redes sociales y al final los miembros del jurado quedan influenciados por esas corrientes. No pierdo la fe y la ilusión por estar en la final", destaca el autor.

El Jurado del COAC 2022 está siendo protagonista, por desgracia, en el Carnaval. "Está siendo todo muy extraño. Que un miembro del jurado sea expulsado es muy raro. Hay una corriete rara en el jurado. Ves el pase a semifinales y hubo un discurso raro. Para nosotros que estamos concurso no está siendo un ejemplo, los miembros del jurado tienen que demostrar unión y seriedad", no sé que está pasando.