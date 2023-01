Las musas se rebelan sin perder rabia

Fueron sin duda la gran rebelación del pasado concurso del 2022. Nunca antes una agrupación de autoría femenina había pisado la Gran Final del Falla, por lo que logrado por la comparsa 'We can do Carnaval' rompió barreras que nunca antes se habían logrado hasta el momento en el carnaval gaditano.

Meses después y aunque la agrupación sigue hablando más cuestiones fuera del concurso, que de lo que se vio el escenario, la agrupación de Marta Ortiz ha regresado al Falla con una nueva propuesta 'Las musas'.

Sin perder la rabia y quizás una interpretación excesiva por momentos, la agrupación se plantaba en el Falla como unas musas que se rebelan contra todo. Discurso feminista y en "lucha contra el patriarcado" como ellas mismas han recordado en una de las letras del pasodoble.

La primera letra recordando estar un año más en el Falla y en la segunda crítica contra supuestas amenazas y el machismo que según ellas ha existido contra la comparsa.

Una comparsa que es muy necesaria en el Carnaval de Cádiz por su aportación diferente al certamen. Será el jurado quién decida el destino de una agrupación que da mucho que hablar.

