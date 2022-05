Martínez Ares en COPE: "Tenéis muchas ganas de Carnaval pero las grietas se ven"

Los sumisos de Antonio Martínez Ares vuelven al escenario del Gran Teatro Falla. Tras su pase de clasificatorias, la comparsa regresa con las semifinales. La Cadena COPE ha estado en la previa de la agrupación momentos antes de su actuación en la segunda semifinal.

Miguel Nández, uno de los integrantes de la agrupación, analiza la comparsa. La pandemia ha dificultado mucho la preparación de la comparsa. "Sí, ha sido todo muy difícil. Hemos tenido dos o tres semanas con varios integrantes que han dado positivo. Al final se ha sacado todo hacía delante, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con presión", reconoce Nández.

"Las sensaciones el primer día fueron buenas. A nosotros nos cuesta a veces conectar de primeras con el público porque las agrupaciones de Antonio son densas y tienen muchos mensajes. Ha sido uno de mis mejores días de preliminares en el Falla", reconoce el integrante de la comparsa.

Antonio Martínez Ares también pasaba por los micrófonos de COPE. La temperatura es un hándicap. "El otro día hizo mucho calor pero bueno lo entendemos que forma parte del espectáculo". El público, no obstante, ayuda. "Para nosotros es importante que la gente responda cuando salimos al escenario".

¿El Carnaval te ha impedido ser libre? "He estado en la prevención de la censura. El concurso es un desierto que tienes que atravesar y el oasis lo quiere todo el mundo. Los que saben donde está no te lo van a decir y quizás la auto censura es lo peor. Yo me he puesto cortapisas a mi mismo pero evidentemente antes era mucho peor. Mi padre o gente como Cañamaque imagínate lo que han pasado".

¿Cómo crea su comparsa? Martínez Ares reconoce que "empiezo siempre con el pasodoble y así me puedo tirar un mes. Luego hago cuartetas del popurrí, otro pasodoble, posteriormente cuples y así la voy creando poco a poco. El popurrí es una de las cosas que uno intenta quitarse lo antes posible y dejo para el final la presentación. Me funciona bien y lo sigo haciendo así".

"Tenéis muchas ganas de Carnaval pero las grietas se ven"

Martínez Ares deja claro que no ha existido tiempo para hacer una agrupación redonda por lo atípico de este Carnaval. "En mi caso he tenido que recurrir a la escenografía de hace dos carnavales. Puedo pensar que todo el mundo tiene ganas de carnaval pero las grietas están. Todo el mundo lo quiere ver muy bonito pero las grietas están", insiste.

¿Ha escuchado algo? "He tenido la oportunidad pero no escucho nada durante el concurso", reconoce el autor que respecto a la música de su última cuarteta reconoce que "se te queda como un bucle. Es algo que se repite, he tenido la fortuna de dar con una música que se queda bastante", explica.

Sobre 'Los sumisos' explica que "la idea estaba ahí. En enero pensé que lo mejor era sacarlo ahora. Hay años que tienes varios tipos pensando pero otros en los que no he tenido nada. Ahora mismo tengo dos tipos pensados y quizás un tercero. Temo cuando no tienes nada".