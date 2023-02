De 'Las Ketchup' al Bizcocho, la presentación más cantada del Falla

Es la presentación que más ha pegado en este Carnaval 2023. Desde San José de la Rinconada, la chirigota 'Los mi alma' han dejado un soniquete, en forma de copla, que todo el aficionado carnvalesco repite una y otra vez este carnaval.

"Soy mi alma, que se aparece en forma de fantasma". Así empieza su repertorio la chirigota de Antonio Álvarez 'El Bizcocho'. Con la música de la canción 'Brujería' de 'Las Ketchup', el grupo interpreta la presentación.

Paco 'Pellejo', de cantar en el Falla a una pedida de mano en un hotel "Me voy corriendo que me ha pedido el novio que vaya vestido de Quijote", reconoce el integrante de la comparsa de Tino Tovar Rubén LópezCádiz 15 feb 2023 - 00:27

Una agrupación que aspira a volver a una gran final que no pisa desde que lo hiciera con 'No te vayas todavía'. En estos años, el autor sevillano lo ha intentado con diferentes chirigotas pero no ha habido manera de volver a la final.

El Falla se rindió a la agrupación con un pase muy completo y tarareando la presentación de la que es una de las mejores chirigotas del concurso.

ESCUCHA EL CARNAVAL DE CÁDIZ EN COPE, AQUÍ

Todos los días, COPE cuenta el Carnaval de Cádiz desde las 20:00 horas en cope.es/cadiz y en la Aplicación de COPE. Además, este año Facebooky Youtube contarán con videos en directo sobre todo lo que pase en el concurso.