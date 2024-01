Fran Quintana: "No le hemos dado el relevo a los Tino, Bienvenido, Ares y compañía"

Fran Quintana, autor de la comparsa 'El paseito' ha analizado en COPE la actualidad del concurso y cómo está viviendo un certamen de coplas que siempre trasciende a la propia ciudad de Cádiz.

"Tenemos el concurso que la gente quiere. No es un cambio generacional lo que se está viviendo, simplemente un cambio de edad. Con mi quinta no hemos conseguido superar a gente como Bienvenido, Tino y Martínez Ares. No hemos conseguido dar el relevo generacional, los que no salen es porque no quiere", explica en referencia a los autores que existen actualmente en el concurso.

Para Quintana, "el objetivo es que mi comparsa se gane otro pase con letra y música. Mi última voluntad carnavalesca es que cuando no salga que se apueste siempre por un carnaval de contendio y que la copla tiene que tener una vocación de permanencia. Eso debe cuidarse siempre"