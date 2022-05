La crónica: Papelillos de cantera para soñar con todo

Pasadas las once de la noche llegaba la agrupación más esperada de la segunda función clasificatoria del Carnaval de Cádiz 2022. Una comparsa que va a más cada año y que no hace mucho deleitaba a los aficionados en la cantera. Y es que la agrupación de Tomate y Piru han dado un paso más demostrando que las semifinales se les puede quedar muy pequeñas este año.

Un arlequín de fantasía en una carroza con muchas referencias al propio Carnaval de Cádiz, una reivindicación del gaditano y de la fiesta, siempre con el máximo respeto que muchas veces se le puede perder. Una presentación afinada y contundente, con sones que nos recuerdan lo que es esta fiesta, con dos pasodobles en los que Piru demuestra que cada vez escribe mucho mejor. En definitiva, una actuación redonda para una comparsa que va a más.

Fue de lo más destacado de una sesión que comenzó con el coro de Procopio y Longobardo. Una apuesta sencilla de una agrupación que mejora en los tangos con la música de Tino Tovar. Seguidamente, llegaba la comparsa femenina We can do, carnaval. Una agrupación de Marta Ortiz que reivindicaba las autoras femeninas, tan necesarias en la fiesta. Buenas sensaciones en su pase.

La tercera de la noche era la chirigota del barrio, Los Paco alga. Una actuación de más a menos y que parece queda lejos de Los geni de Cádiz, con los que llegaron a la final en 2020. Seguidamente, la primera agrupación foránea de este Carnaval, una chirigota de Nerva que pasó desapercibida por el teatro.

Y para finalizar llegaba el turno de la comparsa algecireña Los quemaera, dejando una buena impronta a su paso por el escenario del Falla.