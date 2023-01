De Cornejo a Cornejo, una comparsa para recordar a un gran chirigotero

La comparsa 'Cádiz de mi alma' fue una de las sorpresas agradables de la séptima función clasificatoria del Gran Teatro Falla. Una comparsa bien escrita, con buenas voces y que cuajó un gran pase en la primera fase del concurso.

Escrita por Manuel Cornejo, hijo del mítico 'Don Adolfo', director de las chirigotas del Love, y que falleció hace unos años. Manuel Cornejo padre siempre quiso que su hijo sacase una comparsa.

"Mi padre me insistía que me animara y mucha gente también. Al final lo he conseguido pero es verdad que no ha sido fácil", reconoce el autor en los micrófonos de COPE.

"Cádiz de mi alma es un trozo de mi corazón puesto aquí en el teatro. Quería dedicar también un pasodoble a mi padre y la verdad que ha sido una gozada. Nos llevamos el aplauso del público y lo hemos disfrutado muchísimo", destaca Cornejo.

