Carlitos Pérez: "He afrontado esta chirigota con mucha responsabilidad y respeto"

Carlos Pérez afronta su aventura en solitario en el mundo de la chirigota. Autor de música y letra de una nueva agrupación que sale a escena en el Gran Teatro Falla.

El chirigotero habla en COPE momentos antes de su estreno con 'Los que salieron perdiendo'. "He tomado la iniciativa de una chirigota propia con responsabilidad y sobre todo respeto. Aunque llevo años saliendo en el Falla es mi primera vez realmente como autor en solitario. Abandoné la chirigota de Manolín por motivos que muchos saben y entendí que no podía dejar pasar el tren que tenía por delante. Enseguida encontramos un local de ensayo y fueron varios los componentes de la chirigota de Manolo Santander que decidieron dar el paso adelante conmigo".

"No me puedo despegar de la chirigota clásica porque es lo que yo he mamado siempre. Creo que hemos hecho una gran chirigota, los componentes me han ayudado mucho y me han dado libertad. Luego será el teatro y el público el que te valore y diga lo que sea".

El chirigotero reconoce que ha escuchado cosas del Falla. "Me considero una persona que es un buen aficionado y me gustado todo de todos. Fue muy especial al ver ayer a la chirigota de Manolín. En cuanto acabé el ensayo fui a verlos, es impactante ver ese grupo sin que yo esté. El Carnaval está lleno de componentes con incertidumbres como la mía".

¿Objetivos? "Aspiro a todo, no me gusta perder ni en el parchís. Espero lo mejor de este concurso":