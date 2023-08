'Cadijeando', lo más genuino del Carnaval de Cádiz en casi dos horas de documental

La pasión por el Carnaval de Cádiz no entiende de fronteras ni límite. Lo trasciende todo y si no que se lo digan a Víctor L.Gómez, un zamorano que ha querido plasmar ese amor por la fiesta gaditana en un documental de casi dos horas.

'Cadijeando' es el título de esta obra audiovisual en el que se plasma lo mejor y más genuino del carnaval callejero, el genuino. "Me aficioné al Carnaval por Juan Carlos Aragón pero cuando conocí la calle me di cuenta que son deportes distintos y que es lo que realmente mola. La calle me dejó tocado para siempre, es una maravilla", explica.

"En su día bajé a Cádiz por Juan Carlos Aragón y al final me he enamorado de la calle. Sigo el concurso pero cuando llega la calle busco las chirigotas y los romanceros. Mi intención es siempre escuchar las agrupaciones de la calle. Este documental nace en la pandemia cuando tenía tantos vídeos y quise compartirlos. Son momentos únicos porque sé que en muchos de ellos estaba yo solo grabando, no tenía derecho de quedarse con esos archivos que, por cierto, son al final una mínima parte de lo que tengo".

Víctor ha querido sumarse a la fiesta sacando su propio romancero, recordando que en su ciudad, Zamora, hay mucha afición por el Carnaval de Cádiz.