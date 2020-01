Tino Tovar: «Quiero que mi comparsa sea vitalista y un tributo al Carnaval»

Tino Tovar vuelve al COAC tras un año de descanso. El autor ha explicado los motivos de su vuelta y del preoceso creativo que está viviendo ahora.

El autor ha hablado en COPE de su regreso: "El descanso me ha servido para saber qué cosas me hacían tener una desazón con el Carnaval de Cádiz. Lo que he intentado es cambiar esas cosas para voler a disfrutar de todo. Estoy disfrutando mucho del proceso creativo de la comparsa, me gusta mucho trabajar los cuplés y los pasodobles muchísimo".

"Entre todos los que estamos tenemos que hacer un concurso que nos haga estar orgullosos de lo que tenemos y hacer un gran Carnaval de Cádiz".