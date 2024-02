Un nuevo ídolo con fecha (próxima) de caducidad

Se le pedía para que tuviera más minutos, tras no haber jugado en los dos partidos anteriores (Athletic de Bilbao y Granada). Gaizka Garitano 'tranquilizó' a todos asegurando, en la previa, que "lo veréis y nos dará muy buenos momentos". Dicho y hecho. El preparador vizcaíno de la UD Almería lo puso como titular, en el único cambio en el once del choque en el Nuevo Los Cármenes, y no pudo salirle mejor la jugada porque Luka Romero se convirtió, en poco más de una hora, en el nuevo ídolo de la afición almeriense. Aunque sea uno efímero porque está cedido por el Milan hasta el final del presente ejercicio sin ninguna opción de compra por parte rojiblanca.

Pero eso es lo de menos para el colista de la Liga EA Sports. Lo importante fue el partido que hizo un joven de 19 años que anotó un doblete en su primera titularidad en la UD Almería, club al que llegó en el mercado de invierno. Había tenido algunos minutos sueltos, 'desapareciendo' en las dos últimas citas. Hasta que vio su nombre en el equipo inicial. Ahí, y frente a todo un Atlético de Madrid, el argentino nacido en México se puso al servicio de un equipo que sigue sin ganar en todo lo que va de temporada.

Luka Romero en Tiempo de Juego

Primero con un golazo desde la fronta del área para poner las tablas (1-1). Segundo con otro golazo con el exterior de su pie izquierdo para poner las tablas definitivas (2-2). Dos obras de arte con registros muy distintos demostrando potencia y una extraordinaria habilidad. Que no pudieron servir para la primera victoria del curso, pero sí para que, cuando tuvo que ser sustituido por molestias físicas, recibiera la gran ovación de una afición que ya lo ha recibido como uno más, que lo asume como su nuevo ídolo, sabiendo todos que el 30 de junio dejará elPower Horse Stadium.

Después del partido, Luka Romero fue protagonista en Tiempo de Juego. El joven jugador, 15 años después, recogía el 'testigo' de otro argentino con unas características muy similares y que, en apenas tres partidos, le marcó cuatro goles al Atlético de Madrid siendo jugador del Almería. Era Pablo Piatti que, después, se marchó al Valencia y, ahora, sigue jugando en Argentina. Otro ídolo rojiblanco que no tardó mucho en serlo, en su caso, durante tres temporadas. Piatti jugó 110 partidos, 88 de ellos como titular y marcó 23 goles.