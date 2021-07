La UDA presenta la camiseta más 'rompedora'

El rumor de las últimas semanas se ha convertido en realidad, aunque con alguna 'modificación'. La UDA ha 'presentado' en la mañana de este viernes (por medio de un video en redes sociales y su página web) la nueva primera equipación que llevarán los equipos del club almeriense. Que seguirá siendo rojiblanca, pero menos. Porque el color rojo desaparece como tal y rayas verticales, que se han convertido en, lo que simula, un zarpazo de un león. Se trata del animal que es la mascota (Rozam) de la entidad desde la llegada de Turki Al-Sheikh, hace dos años, a la presidencia del club tras comprarle la casi totalidad de las acciones a Alfonso García.

Un 'motivo' que el dueño del club ha querido que tenga más presencia en la equipación y no solamente con el símbolo del león en la parte posterior del cuello. También estará en la parte frontal con ese zarpazo que desgarra la camiseta. Es la parte roja que se verá en esa zona de la primera equipación que, como principal cambio con el histórico que ha sido siempre la elástica del Almería (con sus distintas denominaciones), ha hecho 'desaparecer' las rayas verticales.

COMENTARIOS DE LOS AFICIONADOS

Un hecho que, con la confirmación hoy de lo que es la camiseta, ha desatado los comentarios de los aficionados en redes sociales. La gran mayoría no aprueban que ya no estén las rayas verticales. Como tampoco que el león tenga tanto 'protagonismo' en la equipación, cuando es un símbolo de las empresas de Turki Al-Sheikh, pero no del club ni de la ciudad de Almería.

El estreno será este sábado en el, por ahora, único amistoso programado por el equipo entrenado por Rubi en la capital (y provincia) almeriense. El encuentro medirá a los rojiblancos ante el Atlético Pulpileño, en el Anexo del Estadio de los Juegos Mediterráneos, a las 19.00 horas.

AKETXE SE VA

En un partido en el que no estará Ager Aketxe. El centrocampista vasco ha cerrado un acuerdo para desvincularse de la entidad a la que llegó el pasado verano procedente del Deportivo de La Coruña. Le quedaba un año de contrato y las dos partes han decidido romperlo al no contar, en principio, con muchos minutos para el siguiente curso liguero en los planes de Rubi.