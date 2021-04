Rubi: "El Almería era la opción más rápida de entrenar en Primera"

Tras dos temporadas seguidas en la Liga Santander, con clasificación europea del Espanyol incluida, Rubi 'regresa' a la Liga SmartBank. Pero lo hace, según sus propias palabras, con la única mentalidad de llegar a la máxima categoría. Y lo hace en una UDA que, a falta de seis jornadas para acabar la fase regular, está a seis puntos del segundo puesto (Mallorca). De no lograrlo, queda el playoff. Por lo que es, "el camino más rápido para poder estar la próxima temporada en Primera". Ni más ni menos.

Así se ha expresado en su acto de presentación como nuevo preparador de la UDA. Un acto en el que ha estado Mohamed El Assy. El director general del club almeriense ha insistido en que "Rubi era nuestra única opción" para suplir a un José Gomes que, según el ejecutivo, fue destituido de su cargo porque "el objetivo era el ascenso directo y veíamos que ya nos estábamos alejando". El catalán llega con contrato hasta el 30 de junio de 2023. Dos años más lo que resta del actual curso. Una vinculación que el Almería "no hubiera presentado a ningún otro entrenador que no fuera Rubi". Una apuesta que el entrenador también agradece. "Unas veces por mi decisión y otras por parte del club, pero llevo años sin estar más de una temporada en un mismo equipo", decía el que fuera preparador del Real Betis la pasada campaña.

'BAJAR' A SEGUNDA

Al Betis lo dirigió en la máxima categoría. Ahora está en Segunda. "Uno es entrenador siempre", ha apuntado. "Las categorías son importantes, pero este es un reto apasionante", señala. "Estaba sin trabajo y la opción más clara que tenía de entrenar la próxima temporada en Primera es el Almería. De no lograrlo, el año que viene será un equipo con claras aspiraciones", destacando ya lo que le viene por delante.

Y lo primero es el Real Oviedo, este sábado. Para la primera cita, poco tiempo de preparar el choque y a sus jugadores. "Mi mentalidad es la de ayudar al máximo para que corrija algunos aspectos defensivos. En ofensiva, que se atreva jugar al ataque y que sea vertical, no solamente de toque". A unos jugadores que ha visto 'tocados'. "He visto a los jugadores, en las primeras horas, que cuando se va un gran profesional, pues con sensación de que han fracasado. Después, unos futbolistas muy receptivos para poder pelear hasta el último minuto por el ascenso de categoría". En lo que confía. Para ellos, a nivel deportivo, "el equipo debe querer marcar goles. El Almería saldrá siempre para marcar un gol más de los que tenga". Para lograr un ascenso al que solamente ve con los dos pies en Primera al Espanyol. Luego, pelear por la segunda plaza. "El equipo tiene opciones (ascenso directo). En caso de no lograr alguna de las dos primeras plazas, para que el equipo llegue lo más fuerte posible en los playoff. Detecto esa ansiedad de estar en Primera División. Intentaremos poner el camino para que se logre el ascenso".