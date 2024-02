Roquetas impulsa una campaña de concienciación e información sobre los riesgos del vapeo

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través de la concejalía de Medio Ambiente, ha puesto en marcha una campaña de concienciación e información en todos los colegios e institutos de Roquetas de Mar sobre el vapeo haciendo especial hincapié en la importancia de explicar sus riesgos y efectos nocivos para la salud.

Se trata de una amplia programación de actividades y charlas informativas dirigidas a los estudiantes de primero a tercero de la ESO impartidas por una psicóloga que bajo el títuloVapear no es fumar y otros fake, que no te engañen, pretenden transmitir a los adolescentes las falsas creencias sobre el hábito de vapear.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, junto con el concejal de Medio Ambiente, Juan Carlos Muyor y el delegado de Salud y Consumo, Juan de la Cruz Belmonte, han presentado esta campaña que se ha puesto en marcha esta misma semana en distintos centros educativos del municipio.

El alcalde ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas que conciencian a los más jóvenes sobre los perjuicios que tiene para la salud este tipo de hábitos como vapear o fumar. “Es importante que nuestros jóvenes conozcan de la mano de profesionales los riesgos de vapear y aprendan hábitos saludables tanto en alimentación como en practicar deporte de forma regular”, subraya el alcalde.

El delegado territorial de Salud y Consumo, Juan de la Cruz Belmonte, ha aplaudido la iniciativa y ha incidido en la importancia de la prevención. Así, ha hecho especial hincapié en que "el Vapear tiene efectos para la salud". "Estudios recientes han descrito efectos adversos a corto plazo similares a los que producen los cigarrillos de tabaco, --como cambios pulmonares, irritación de garganta y boca, tos y boca seca, úlceras en la boca, mareos, dolor de cabeza y náuseas -- y se desconocen aún los efectos a largo plazo de su uso". Tal y como ha señalado el delegado, "el consumo de productos de tabaco constituye la principal causa de enfermedad y muerte evitable. Los 'vapers' o cigarrillos electrónicos, a pesar de las grandes campañas de marketing y promoción, enfocadas en gran medida a la juventud, que los presentan como inocuos, entrañan riesgos para la salud".

VAPEAR NO ES FUMAR Y OTROS FAKES

En estas charlas informativas los estudiantes aprenden de la mano de la psicóloga, Rosmara Fernández, que vapear es una forma de iniciarse en el consumo de tabaco y otras drogas ilícitas, que no ayudan a dejar de fumar y que, es totalmente falso, que no producen adicción. Además, se desmentirá que los vapeadores sin nicotina no son perjudiciales para la salud y se informará sobre las toxinas y agentes potencialmente cancerígenos y sustancias químicas peligrosas que contienen estos aerosoles.

Por otro lado, los estudiantes podrán conocer lo que contiene el vaper, así como, los riesgos que pueden ocasionar como enfermedades en la boca, mayor riesgo de infarto o disminución de la memoria, concentración y aprendizaje.

Por último, con esta campaña se pretende transmitir que vapear puede provocar a enfermedad de Evali, un daño pulmonar potencialmente causado por el vapeo y que puede empezar a producirse días o semanas después de comenzar a vapear. Entre otras afecciones puede provocar: tos o dificultad para respirar, dolor en el pecho o abdomen, fiebre y escalofríos, cansancio excesivo, pérdida de apetito o peso sin motivo, fatiga, náuseas y vómitos o confusión o agitación.