¿Son más intensos los controles de seguridad en las vacunas que los de cualquier medicamento común?

El miedo a la vacuna de AstraZeneca, que ha provocado alarma social y cancelaciones de citas, no tiene justificación científica, según la Alianza contra los Bulos en Vacunas, que insta a mejorar la comunicación sobre los beneficios y riesgos de las vacunas COVID y mejorar, así, la cobertura vacunal. Las organizaciones participantes en la Alianza contra los Bulos en Vacunas recuerdan que el riesgo de trombos es de un 0.0004% al inmunizarse con la vacuna de AstraZeneca frente a un 0.05-0.12% al tomar la píldora anticonceptiva, un 0.18% en fumadores y un 16.5% al infectarse por COVID, según datos de la Agencia Europea del Medicamento (1).

Un estudio realizado por el Winston Centre for Risk and Evidence Communication asegura que la vacunación con AstraZeneca impediría la entrada en UCI de 306,6 personas por cada 100.000 habitantes, mientras que 3 personas de cada 100.000 podrían sufrir eventos trómbicos por la vacuna (2).

“Los controles de seguridad de las vacunas son mucho más intensos que los de cualquier medicamento y sus efectos secundarios, mucho menos frecuentes. Este mensaje no está calando lo suficiente entre la opinión pública. Debemos esforzarnos aún más en comunicar a los ciudadanos los beneficios y la evidencia sobre las vacunas”, alerta José Antonio Forcada, co-portavoz científico de la Alianza.

Para Carlos Mateos, coordinador del Instituto #SaludsinBulos, “la mala comunicación sobre los beneficios de la vacuna y los cambios de criterio en la población que debía vacunarse han provocado que el mensaje que ha calado en gran parte de la opinión pública ha sido el de los trombos que podía provocar, a pesar de ser un efecto secundario muy minoritario, y no el de los trombos que podía evitar, además de otras complicaciones”.

WEBINAR SOBRE BULOS EN VACUNAS EL 21 DE ABRIL

El Instituto #SaludsinBulos, la Asociación Española de Vacunología, la Asociación de Enfermería Comunitaria, la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas, el Consejo General de Colegios Farmacéuticos, la Escuela de Pacientes de Andalucía, el Instituto Balmis de Vacunas, la Sociedad Española de Pediatría de Atención Primaria, instituciones fundadoras de la Alianza, celebrarán el próximo 21 de abril un webinar abierto y gratuito para resolver dudas de los ciudadanos en torno a las vacunas COVID. Este encuentro digital tendrá lugar de 18 a 19:30 horas y en él diversos expertos desmontarán algunos de los bulos más virales acerca de las vacunas para el coronavirus. Los asistentes podrán formular preguntas y los divulgadores científicos participantes tratarán de explicar de forma simple y didáctica las diferencias y similitudes entre las vacunas disponibles en la actualidad para controlar la pandemia.

SOBRE LA ALIANZA CONTRA LOS BULOS EN VACUNAS

La Alianza contra los Bulos en Vacunas es una iniciativa multidisciplinar dirigida a contribuir a información veraz sobre vacunasy combatir los bulos sobre las mismas. Ocho organizaciones sanitarias son los miembros fundadores de la Alianza: el Instituto #SaludsinBulos, la Asociación Española de Vacunología, la Asociación de Enfermería y Vacunas, la Sociedad Española de Pediatría de Atención Primaria, el Instituto Balmis de Vacunas, el Consejo General de Farmacéuticos y la Asociación de Enfermería Comunitaria, la Escuela de Pacientes de Andalucía. Para lograr sus fines, la Alianza recurrirá a campañas de concienciación, formación en habilidades de comunicación a profesionales sanitarios, herramientas de consulta y sistemas de monitorización sobre bulos en vacunas.

1) Fuentes: Agencia Europea del Medicamento.

Pulmonary Embolism and Deep Vein Thrombosis in COVID-19: A Systematic Review and Meta-Analysis

Radiology 2021 Young Joo Suh , Hyunsook Hong, Mickaël Ohana, Florian Bompard, Marie-Pierre Revel, Clarissa Valle, Alban Gervaise, Julien Poissy, Sophie Susen, Guillaume Hékimian, Mathieu Artifoni, Daniel Periard, Damien Contou, Julie Delaloye, Bienvenido Sanchez, Current and Former Smoking and Risk for Venous Thromboembolism: A Systematic Review and Meta-Analysis Yun-Jiu Cheng, Zhi-Hao Liu, Feng-Juan Yao, Wu-Tao Zeng, 1 Dong-Dan Zheng, Yu-Gang Dong, and Su- Hua Wu , Gordon Lowe, Academic Editor.

2) Communicating the potential benefits and harms of the Astrazeneca covid-19 vaccine https://wintoncentre.maths.cam.ac.uk/news/communicating-potential-benefits-and-harms-astra-zeneca-covid-19-vaccine/