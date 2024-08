El Recinto Ferial vivirá este lunes y martes ocho horas libres de ruido y luces fijas

La Feria de Almería más inclusiva de la historia contará con dos jornadas sin ruido y con luces fijas en las atracciones. Será este lunes y martes, entre las siete de la tarde y las diez de la noche, un total de ocho horas, que beneficiará especialmente a las personas con hipersensibilidad auditiva y visual. Además, se facilitará el acceso a las atracciones a los niños con trastorno en el espectro autista para evitar esperas.

De la misma manera, todos los días, las personas con discapacidad tendrán acceso preferente a las atracciones y el martes 20 se celebrará en la caseta Municipal una merienda con animación infantil para colectivos de discapacitados de Almería. Será a partir de las 18:00 horas. Por su parte, la Fundación Music For All ha aportado dos códigos Navilens, para ayudar a las personas con discapacidad visual: uno con el contenido del programa y otro para transcribir la portada del Recinto Ferial.

Por último, la Feria cuenta con el festival de música más inclusivo y accesible como es Cooltural Fest. En esta edición se han ampliado las medidas inclusivas incorporadas por la Fundación Music For All. A las más de cincuenta medidas ya implementadas se suman novedades. Por ejemplo, se audiodescribirá al inicio de cada concierto la puesta en escena que presenta cada banda del recinto principal en cuanto a su distribución en el escenario e iluminación gracias a la tecnología de códigos Navilens.

Por primera vez se está testando la tecnología COPLA móviles desarrollado por APTEN que permite enviar los subtítulos a los móviles y que las personas puedan seguir desde su dispositivo el subtitulado de los conciertos y está realizando una auditoría al festival para otorgar al festival el Sello de Calidad homologado Music For All, también pionero, para lo que participará un equipo de accesibilidad compuesto por personas con diferentes tipos de discapacidad. Algunos de los conciertos son interpretados en Lengua de Signos y muchos de ellos están subtitulados. Por último, existe un punto Music For All de asistencia, mochilas vibratorias, lazo de bucle magnético, área sensorialmente amable, barras adaptadas, personal de apoyo y hasta más de 80 medidas de accesibilidad.