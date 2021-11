De principio a final para que la UD Almería sea más líder

La temporada que está haciendo la UD Almería se puede calificar como de "espectacular". Los de Rubi han ganado (2-0) al Burgos en un partido en el que marcaron en los extremos. En el primer minuto era Lazo el que ponía por delante al líder de la Liga SmartBank. En el último segundo era Arnau Puigmal el que ponía la rúbrica a un encuentro que pudo acabar con un resultado más abultado para los almerienses, como que también pudo acabar con un 'susto', de no mediar un paradón de Fernando a remate de Saúl Berjón alcanzando ya la prolongación del minuto 90.

Ha sido el tercer partido seguido en el que el Almería ha dejado su puerta a cero. Una circunstancia no muy habitual en las últimas campañas. Ha demostrado, una vez más, ser el equipo menos goleado y al que le hacen menos ocasiones de gol en contra. En ataque, no ha necesitado que ninguno de sus '9' vieran puerta este domingo. Eso sí, tanto Sadiq como Sousa fueron fundamentales para el triunfo. El nigeriano dio la asistencia de gol a Lazo. El brasileño con pasaporte luso hizo lo propio con Arnau Puigmal. De ahí que su entrenador digera, al final del encuentro, que "no es necesario marcar para ser feliz".

Como felices, una semana más, se pudieron ir los seguidores almerienses. Viendo a su equipo en lo más alto de la clasificación y dando la mejor sensación posible de ganar los partidos con una excelente solvencia, por mucho que el marcador diga que el choque en cuestión es igualado o que el rival de turno esté a un gol y crean que pueden puntuar ante el mejor. Así lo expresó Julián Calero (entrenador del Burgos): "El que no vea la superioridad del Almería sobre el resto de los rivales... Los demás competimos con todas nuestras armas, pero es el mejor equipo con diferencia", dijo.

GRAN JORNADA PARA EL ALMERÍA

Con esta victoria, el Almería alcanza los 34 puntos. Una cifra récord en el primer equipo rojiblanco almeriense en su historia en el fútbol profesional. Nunca antes tenía tal cantidad de puntos en la jornada 15. Además, para aumentar la importancia de este fin de semana, los de Rubi ven que los perseguidores han pinchado. El Eibar no pasó del empate (0-0) en su visita al Fuenlabrada. Mientras que la UD Las Palmas tampoco podía sumar más de un punto en su encuentro en Oviedo (1-1). Dos marcadores que han permitido a los rojiblancos, que ya conocían estos resultados antes de iniciar su partido, poder meterle ya seis puntos al cuadro armero y siete a los insulares. Misma distancia que podrían tener con el Tenerife si los chicharreros logran vencer este lunes (21.00 horas) al Girona. Entre unos y otros, la Ponferradina que se ha puesto cuarto (26 puntos) tras imponerse 1-2 en Lugo, mientras que el Real Valladolid se impuso al Mirandés (3-1) y suma 25, a tres del Eibar, a dos de Las Palmas y a uno de los bercianos.