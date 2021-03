Ponferradina-UD Almería (2-1): Va a estallar el obús

Después de haber fallado el pasado lunes, pese a que mantuvieron la segunda plaza, la visita de la UD Almería a Ponferrada se presentaba como la ocasión propicia para haber dado la sensación de que todos los elogios que se están llevando, desde el inicio de la campaña, se trasladaban a los puntos. Para recortar puntos al líder (Mallorca), para recuperar la posición perdida un día antes (Espanyol) y para ampliar la distancia ante Leganés y Sporting. Para, en definitiva, mostrar poderío.

Lo que así parecía en el descanso. Cuando, poco antes, Samú Costa marcó un golazo desde unos 25 metros. Lanzando un 'obús' que no pudo detener Caro. El portugués mandó callar nada más adelantar a su equipo. Gesto que, si eso, ya dirá su significado. Aunque, en ese momento, poco importó. Porque el Almería, en ese momento, recuperaba la posición que ganó hace dos jornadas, tras vencer en Montilivi ante el Girona.

CORTOCIRCUITO

Pero el Almería sufrió un cortocircuito. Cuando tuvo la oportunidad de marcar el 0-2. En una contra construida desde atrás, tras un saque de esquina del cuadro local, con superioridad rojiblanca. Cuatro atacantes por dos defensores. Para que el obús estallara en su total dimensión. Agua. Lo que hizo fue que estallara, pero en la otra portería. Detuvo Caro y montó la contra de la contra. Para poner la igualada el de siempre. Un Yuri que sí tiene el poder de detonar cualquier artefacto.

Los rojiblancos, en ese instante, 'asumieron' como propia la canción del grupo liderado por un Fortu que, hace años, ha puesto su residencia en Almería. Con empate en el marcador, con media hora por delante, faltaba por comprobar el que asumía que no se había 'apurado tu última copa'. Porque 'has empezado de cero ahora'. Buscando el golpe definitivo y ver si 'tendrás suerte'. Para lo que el técnico determinó que debía mover el banquillo, con la idea de ir a por el partido que, en ese momento, se había quedado en tablas. 'Si estás cansado ya no lo sientes', debió pensar José Gomes.

Quedaban minutos por delante y con la sensación de que, como en el gol de Samú Costa, todos debían estar 'preparados' porque 'Va a estallar el obús'.

Lo lógico, mirando el banquillo de los dos, es que el obús definitivo lo protagonizara el Almería. Gomes puso en el terreno de juego a Lazo, Ramazani, Brian Rodríguez y Schettine. 'Y yo sé bien, que te quema la envidia', viendo lo que aportaba la nómina de suplentes sin la presencia del sancionado Sadiq. Para darle más mordiente y calidad en busca del gol de la victoria. Algo que, en teoría, hay en esos cuatro jugadores en grandes cantidades. 'No has escuchado aún lo que hacemos', como juntar a Ramazani ('recuperado') y Brian Rodríguez, tras perder la titularidad que había conquistado ante el Alcorcón. Agua.

CAFÉ CON CHURROS

Por lo visto esta prueba 'no funciona'. Parecían ser un 'amigo que tiene miedo'. Estaban bloqueados. En ataque, para lo que habían salido, y en defensa. En todos sitios, dando sensación de que estaban 'escondidos para no verlo'. Comprobando que 'la gente no se mueve'. Como si fueran los protagonistas del vídeo original de esta canción. Cuando los componentes del grupo están tomando tranquilamente, sin inmutarse, un café con churros en la barra de un bar.

Y escondidos vieron 'estallar el obús'. Pero de la Ponferradina. No de una UDA sufrió un 'golpe bajo'. Con los miembros del banquillo 'murmurando con el de al lado' ¿qué había pasado?. Pues otra oportunidad perdida. Que el obús propio se convirtió en uno doble contrario.