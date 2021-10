La Patrona 'reafirma' el liderato de la UD Almería

Desde hace ya algunos años, la afición de la UD Almería se ha encomendado a la Patrona de la ciudad (Virgen del Mar) para que le pudiera echar una mano y evitar el descenso de categoría, porque el equipo no aspiraba a más. Desde la llegada de Turki Al-Sheikh, en agosto de 2019, las miras han ido hacia la parte alta, pero siempre cayendo en la semifinales del playoff de ascenso. En este curso todo parece distinto. El equipo está consolidado en la zona más noble de la Liga SmartBank. Siendo el equipo que más victorias ha conseguido y desde hace tres jornadas como líder en solitario de la competición.

Así que podría parecer que ya no hacen falta 'milagros' para ir sumando triunfos y victorias. Craso error. Vaya si se necesitan. Como quedó 'reflejado' ante el Leganés. El líder se medía a un 'león herido' y metido en zona de descenso. Por números, podría parecer que los tres puntos se quedarían en el Estadio de los Juegos Mediterráneos sin sufrimiento. Craso error. En esta categoría eso de no sufrir no existe ni se lleva. Y algún 'capotazo' nunca viene mal.

ARNÁIZ REMATA FUERA

Como el que sucedió cuando, en una mala salida de Fernando, el guardameta chocó con Chumi en la frontal del área. José Arnáiz, que pasaba por allí, se encontró con el regalo en forma de balón a sus pies y la portería completamente despejada de efectivos. Lo soñado por cualquier delantero que se precie, incluso sin ser delantero. Escorado a la izquierda, vértice del área pequeña y como si fuese, en el golf, un put muy sencillo. Extraordinariamente sencillo para ser más exactos.

Todos los aficionados rojiblancos ya veían el gol en contra y la igualada en el marcador. Todos los seguidores pepineros veían ya el empate en casa del líder y poder ganar el partido para salir del descenso. También, en el caso del Leganés, para reafirmarse en que tienen equipo para estar mucho más arriba. Craso error por las dos partes.

El balón fue despacio hasta el lateral de la red. Nadie se lo creía. El que está en descenso evidenció que todo le sale mal esta campaña. El que está como líder, que todo le sale bien en esta campaña. Las dos caras de la misma moneda. La de dos equipos llamados para, como mínimo, repetir el playoff de ascenso de la pasada campaña. Uno superando lo logrado el curso anterior. Otro siendo la gran decepción, entre los favoritos, de este ejercicio. Uno llegando a los 28 puntos, por primera vez en su historia en la jornada 13. Otro viendo que el objetivo debe ser ya pensar en salvar la categoría, pese a que queda un partido para alcanzar el primer tercio de la competición. Uno con todos los astros de su lado. Otro con todos los astros mirando para otro lado. 18 puntos los separan, en apenas 13 jornadas.