Manolo Berenguel: "Somos Unicaja Costa de Almería y venimos a la Copa para ganarla"

Unicaja Costa de Almería es el equipo más laureado en el voleibol español. Y este fin de semana tiene una nueva oportunidad de agrandar su leyenda con otro nuevo entorchado. Se disputa, entre el viernes y el domingo, la fase final de la Copa del Rey en el Centro Insular de Deportes de Las Palmas. Un escenario de un más que grato recuerdo para los almerienses. No en vano, fue el escenario en el que ganaron su primera Superliga (1997). El segundo título tras haberse estrenado (1995) con la Copa del Rey que se celebró en El Ejido (Almería).

Desde ese primer torneo copero, los almerienses suman diez más. Son el equipo que más tiene en su haber. Nadie ha alcanzado la decena. Ni en el pasado más lejano, con los Real Madrid, Son Amar o Guaguas, ni en el más reciente, con la presencia de CV Teruel, dominador, junto a los almerienses, de los últimos años.

MANOLO BERENGUEL, EN DEPORTES COPE ALMERÍA

En Deportes COPE Almería hemos querido conocer cómo está el ambiente horas antes de que se inicie esta Copa del Rey. Y nada mejor que pasase por nuestros micrófonos Manolo Berenguel. El entrenador del cuadro almeriense ha recordado los "buenos recuerdos" que le supone el Centro Insular de Deportes de Las Palmas. Un escenario 'recuperado' para el voleibol tras el regreso de Guaguas Las Palmas a la elite del voleibol nacional.

Precisamente, si ambos equipos logran el pase a las semifinales se verán las caras este sábado. Antes, los almerienses deberán "desayunar muy temprano" el viernes. Porque su partido, ante Melilla, comienza a las 10.00 horas (horario insular canario). El primero de los tres partidos que aspiran a disputar estos días. Que se encuentran, desde el miércoles, en una "burbuja". Como así ha calificado el hotel en el que están concentrados los ochos equipos que participan. A escasos metros del Centro Insular de Deportes, "por lo que no tenemos que coger ni vehículos para entrenar o jugar desde el hotel".

Todo para que la COVID-19 no impida jugar la Copa del Rey. Para que no haya ningún caso positivo. Para que se eviten riesgos. Muy diferente a lo que está sucediendo en la Superliga. Con partidos que han tenido que ser aplazados. O que algún equipo ha tenido que estar en cuarentena. Como el propio Unicaja Costa de Almería. "Cuando hemos podido entrenar, después del caso que tuvimos por contacto con otro jugador que dio positivo, ha habido días que no pudimos hacer ni un entrenamiento completo de seis contra seis".

Pese a estas dificultades, "estamos en Copa del Rey. Somos Unicaja Costa de Almería y, como siempre, hemos venido para intentar ganarla". Eso sí, "primero debemos superar a Melilla. Luego... ya veremos", decía Manolo Berenguel a Deportes COPE Almería.