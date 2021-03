Málaga CF-UD Almería (0-3): Y sin embargo te quiero

La UD Almería ha vivido unos días en los que ha querido, directamente, odiar y olvidarse del fútbol. Y los ha convertido en un nuevo amor al deporte rey. Viéndose que lo que parecía, como mínimo, una conspiración para que no pudieran ascender a la Liga Santander, ahora es un sueño que depende de sí mismo para lograrlo. Ha pasado de ver que el equipo no era capaz de ganar, con dos puntos en tres jornadas, a que muestren su mejor versión, justo cuando parecía que nada era posible. Han logrado darle la vuelta a todo lo negativo para convertirlo en positivo. La auténtica montaña rusa del fútbol. La que se vive con una pasión absoluta. Arriba y abajo. Alegría y depresión. Sí y no. Y todo en menos de tres días.

El Almería han hecho un 'cover' de la mítica 'Y sin embargo te quiero'. Porque, por muchos palos que uno se lleve, siempre vuelve a esta 'relación' que nunca acaba. Como se suele decir, se pueden cambiar de muchas cosas en la vida, pero no de equipo. Como tampoco de poner la tele, escuchar la radio o mirar internet para, pocas horas después de romper esta 'pasión', regresar como el que no quiere la cosa.

ME LO DIJERON MIL VECES

Porque, 'me lo dijeron mil veces'. Por mucho que 'yo nunca quise poner atención'. Que sería una relación en la que vendrían 'los llantos', como ocurrió el pasado sábado. Cuando una injusticia mostró la 'unión', que es cuando suele suceder. Un sentimiento porque 'ya estabas muy dentro de mi corazón'.

Pasando horas sin dormir. Sin querer saber nada del mundo. Aunque, 'ningún reproche te hacía'. Es el fútbol, con sus personas. Preguntándose los rojiblancos, desde el sábado, es 'si me querías'.

Con una pista de que sí. La que llegó desde Fuenlabrada en la noche del lunes. 'Bajo tus besos, en la madrugada'. Con muchos rojiblancos un tanto despistados, porque no querían saber nada. Así que llegó la alegría 'sin que tú lo notaras'. Convirtiendo 'la cruz de mi angustia' en una ilusión. Despertándose este martes con la sensación de que al fútbol se le quiere 'más que a la vida. Más que al aire que respiro. Y más que a la madre mía'. Casi nada.

El sábado 'se te dejó de querer'. Sonaron algo más que las 'campanas' con las palabras de José Gomes. El luso 'se lo juró' a toda la UDA, que asumieron su ideario. 'No debía de quererte'. Pero el lunes empezó el cambio. Para, en Málaga decir a los cuatro vientos, con la victoria, que 'Y sin embargo te quiero'.

La relación Almería y fútbol ha regresado.