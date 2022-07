Los abonados de la UD Almería ya saben lo que les costará la Liga Santander

Lo que ha sido un secreto (o una negociación interna) durante días y semanas se ha resuelto ya este sábado. La UD Almería ha confirmado lo que los aficionados rojiblancos venían esperando desde que el 29 de mayo se lograra el ascenso directo a la Liga Santander: el precio de los abonos para la campaña del regreso a la Liga Santander. Unos precios que, como se esperaba, suponen un incremento en relación al del pasado ejercicio, principalmente por el cambio de categoría.

Una campaña de abonos en la que hay algunos aspectos para tener en cuenta. El club, pese a la especulación de las semanas previas, no hace distinción entre los que ya eran abonados de la pasada estuvieran o no en alguna Peña. Todos tendrán el mismo precio, según sector y tipo, para renovarlo. Mientras que los aficionados que se quieran hacer el abono de nuevo tendrán que inscribirse en una prelista para que el club haga el sorteo entre las localidades que no sean cubiertas.

MÁS DEL DOBLE

El precio supone un incremento de más del doble en relación a la temporada pasada. El Almería pasa de ser uno de los equipos con los precios más baratos de la Liga SmartBank a que también pueda tener ese calificativo, pero ya en la Liga Santander. Teniendo en cuenta que el Power Horse Stadium (nueva denominación del Estadio de los Juegos Mediterráneos desde el pasado viernes) es uno de los que menos capacidad tiene de toda la Primera División y que, si todos renuevan, el número de nuevos abonados será escaso en relación a otros clubes.

Por poner algunos ejemplos, el abonado que la pasada campaña vio la Liga SmartBank en tribuna pasa de 393,75 (si ya lo era del ejercicio anterior) a 850 euros. Mientras que en preferencia el precio va de 187,50 a 450 euros. En fondo, de 112,50 a 300. Todo en adultos sin ningún tipo de categoría especial.

Para los nuevos abonados, el incremento más importante se produce en tribuna. Ahí, el adulto que quiera hacerse el carnet sin haberlo sido el curso pasado tiene que pagar 1.000 euros. En preferencia el alta cuesta 550 euros, mientras que en fondo es de 375 euros.

Por su parte, el abono de esta campaña incluye, sin ningún coste adicional porque no habrá los llamados 'Día del club', los 19 encuentros de la Liga Santander, el/los que pudiera haber de la Copa del Rey, todos los encuentros como local de las categorías inferiores y el femenino, además de la fiesta de inauguración del Power Horse Stadium (una vez acabada la primera fase) con actuaciones de artistas internacionales.

Las renovaciones on line comienzan el lunes, 4 de julio, a las12 horas, y finalizan el 22 de julio a las 20 horas. Los abonos también se pueden renovar de manera presencial; en este caso en las nuevas taquillas del Power Horse Stadium-Estadio de los Juegos Mediterráneos en las que habrá hasta cinco posiciones para tramitar los carnés. Las fechas, del martes,5 de julio, al viernes 22 del mismo mes. El horario,ininterrumpidoentre las9.30 y las20 horas. Para tramitar la renovación habrá que presentar el DNI y el abono de la anterior temporada.