Juan Muñoz: "Me gustaría seguir en la UD Almería"

Está cedido por el Leganés con una opción de compra por parte de la UD Almería. Es su segunda etapa como rojiblanco, después de que hace dos ejercicios estuviera como local en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Entonces fue a préstamo por el Sevilla y las cosas no le fueron bien. Ni a él ni al equipo. Ahora todo es distinto. Se ha convertido en titular indiscutible y suma ya casi una decena de goles marcados. El equipo pelea por el ascenso a la Liga Santander y el público almeriense lo tiene como uno de sus favoritos. Se lo ha ido ganando partido a partido.

ANTE LO DESCONOCIDO

Es Juan Muñoz y hoy se encuentra con los 'nervios' del que no sabe lo que se encontrará mañana, como así ha reconocido en la rueda de prensa telemática que ha concedido a la prensa de Almería. Porque este miércoles los jugadores del primer equipo rojiblanco acudirán al Estadio de los Juegos Mediterráneos. Lo harán, prácticamente, dos meses después de que lo pisaran por última vez antes de que se decretara el Estado de Alarma y todos tuvieran que estar confinados. Teniendo que pasar unos test para que todo esté según el protocolo de LaLiga. Todo antes de reanudar los entrenamientos. Primero en solitario y, según avancen las fechas y se vayan superando las fases, ya en grupo dentro de unas semanas.

El delantero, que ha "visualizado" todos los escenarios posibles en estos dos meses, confía en que se retome la competición. Sería la mejor señal posible de que "todo va bien". Asumiendo que, cuando regrese la Liga SmartBank, será "a puerta cerrada. Será igual para todos", ha apuntado. Intentando, en las 11 jornadas que restan, "buscar el ascenso a Primera". Una categoría a la que aspira llegar y mantenerse en el tiempo, después de unos ejercicios en la Segunda. El pasado verano el Leganés compró su pase, pero lo cedió sin haber podido jugar con los pepineros. Ahora espera que al final de la campaña pueda tener plaza en la máxima categoría con la UDA.

DEPENDE DE LA UDA

Para ello el cuadro rojiblanco debería hacer efectiva la opción de compra que tiene, sin necesidad de que sea obligatoria por el ascenso, como sí ocurre con otros compañeros que están cedidos. "Depende del Almería que quiera ejercerla", apunta. Una situación que estaría más que conforme que se produjera. "Me gustaría seguir en la UDA", ha dicho ante la prensa.

La comparecencia la ha realizado desde su domicilio en Almería. Del que no se ha movido en este tiempo de confinamiento. "Todos los que me conocen saben que soy muy casero. Decidí quedarme en mi casa de Almería con mi novia y mi perro. No ha habido mucha diferencia a mi día normal. Un poco de cocina, ver películas o series y estar en contacto con mi familia".

Ante la vuelta al trabajo, Juan Muñoz desea contar con todos los protocolos para "asegurar la seguridad de los jugadores". Sabiendo que, por estadística, habrá algún caso positivo entre los profesionales. "Habrá que ver si afecta para que vuelva la competición", ha asegurado.

RUEDA DE PRENSA ÍNTEGRA

Os dejamos el vídeo con la rueda de prensa íntegra, con la participación de COPE.