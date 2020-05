Historias detrás de cada imagen: De Almería a @norcoreano

En esta época de confinamiento el consumo de internet y de televisión, al igual que de la radio, ha subido de manera exponencial. Más tiempo en casa y con ganas de querer estar informado. Por los medios tradicionales o por redes sociales. Saber lo que pasa. Tanto en la misma calle como en la otra parte del mundo. Ver imágenes que, detrás, tienen historias.

REPERCUSIÓN EN MALASIA

Las que hemos querido conocer de la mano de Carlos Barba. Es fotógrafo de la Agencia EFE en la provincia de Almería y algunas de sus imágenes han dado la vuelta al mundo. Tanto de la manera tradicional como de forma viral. Y no es una frase hecha. Como nos explica en la entrevista concedida a COPE.ES, hace unos días recibió de un amigo suyo la portada de un periódico de Malasia en la que estaba una fotografía suya tomada en Almería durante el confinamiento. Sin olvidar, como podéis comprobar en los tuits que hemos puesto en el artículo, que la cuenta de @norcoreano (parodia de Kim Jong-un -presidente de Corea del Norte) ha viralizado una imagen tomada en el Paseo Marítimo de Almería con dos personas haciendo deporte.

SONRISAS Y LÁGRIMAS

Sobre la última apunta que "me ha hecho gracia que @norcoreano haya viralizado la fotografía. En estos tiempos nos queda el humor", reconoce Carlos Barba. Sensación que cambia de manera radical cuando hablamos de otros trabajos que ha realizado durante el confinamiento. "En los poblados en Níjar, me quedo con la cara de los niños pequeños cuando ven llegar a los voluntarios de la Cruz Roja con juguetes para ellos". En un lugar en el que se han encontrado a Mohamed y su particular historia. "Lleva muchos años en España. Estuvo tutelado por la Generalitat y, al cumplir los 18 años, se tuvo que buscar la vida y ha terminado en Almería". Podría parecer la de uno más. En su caso, "era corredor de fondo y, por lo visto, con buenas marcas. Pero tuvo una pequeña lesión y no pudo continuar". Carlos se queda "con lo amable que fue. Nos enseñó su chabola y la pequeña mezquita que ahí allí. Una historia detrás muy interesantes y algunas muy tristes".

POR LA CEJA

Entre una y otra, la de una sanitaria que pudo fotografiar en el Hospital Torrecárdenas de Almería. Iba tapada con la mascarilla y solamente se le veían las cejas. Suficiente "para que su madre la reconociera en la televisión". Una historia que le hizo recordar a Carlos Barba cuando "mi madre me reconoce solamente por la forma de andar". Pequeños detalles de las progenitoras que no necesitan mucho para saber que su hijo o hija es el que sale en la tele o en una fotografía.

De todo hay detrás de cada imagen. De cada historia que se cuenta. Vividas por el espectador desde su casa. Que bien pueden pasar al otro lado del mundo o muy cerca del domicilio de uno mismo. Historias para esbozar una sonrisa, como también para soltar alguna lágrima. Historias que, quizás, en otra circunstancia de la vida no serían noticia. Ahora sí lo son. En esta época de confinamiento en la que nos está tocando vivir.

Algunos de los tuits que han viralizado la imagen de Carlos Barba tomada en el Paseo Marítimo de Almería.

Se acabó la racha tras mes y medio sin accidentes de bici. pic.twitter.com/mnAeoTNBIv — Kim Jong-un (@norcoreano) May 4, 2020