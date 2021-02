Comer migas y hacer deporte: ¿buena combinación?

Día lluvioso. Aunque también vale que esté un poco nuboso. Perfecto para comer migas. Una combinación que se entiende a la perfección en la provincia de Almería. En la que es tradición que cuando desde el cielo cae lluvia, lo más habitual es que en las cocinas de las casas se hagan migas. Bien de pan o de sémola. Eso ya es lo de menos.

Y como las migas no pueden ir 'solas', según sea la zona se acompañan de otros productos. Carne, pimientos, rábanos, boquerones... un largo etcétera según esté el mercado en ese día o sea la tradición en cada domicilio.

En ese momento, la gran duda. ¿Se puede hacer deporte después de haber comido migas? Suele ser una 'excusa' perfecta para, esa tarde, olvidarse del deporte. "Estoy lleno", "no puedo moverme". ¿El motivo es la sémola o el pan de las migas? Pregunta que se la suelen hacer a la nutricionista de COPE Almería.

'ACOMPAÑANTES'

María Dolores Rubio Escobar, en la sección 'Anda y come' de Deportes COPE Almería, ha respondido a esta y otras cuestiones. "El problema no son las migas en sí. El problema lo representa lo que 'acompaña' a las migas. Chorizo, morcilla, carne...", declara.

Para lo que aconseja "que se acompañe con hortalizas. Por cada parte de migas, dos de hortalizas". De esa manera, "nos pesará mucho menos después y no comeremos tantas migas ni otros productos que suelen ser fritos".

Así que el hecho de comer migas no es motivo para que el deporte se deje a un lado. Simplemente que los 'acompañantes' en el plato de las migas no deben aumentar la pesadez. Entonces sí se podrá cumplir con el lema de esta sección. 'Anda y come'... o 'anda para bajar la comida'.