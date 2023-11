El Centro Comercial Torrecárdenas reúne a miles de almerienses para encender la Navidad

El Centro Comercial Torrecárdenas inaugura la Navidad con su evento “Enciéndela, báilala”. Como bien indica su nombre, la música y el baile fueron los protagonistas del encendido navideño, además de colaborar con unos invitados especiales para la ocasión. “Hemos traído estrellas”, proclamaba Nadia Fernandes, Gerente del Centro Comercial Torrecárdenas, añadiendo en su presentación: “Cada año, haremos acciones más bonitas para todos vosotros”, dando paso a la primera estrella invitada.

Tony Aguilar, el reconocido locutor de Los 40, puso la música y el buen humor a este encendido, motivando al público para la gran fiesta que sólo acababa de comenzar. Las tiktokers, Twin Melody, y la almeriense creadora de contenido, Laura LP, fueron las siguientes estrellas invitadas a la velada. Se encargaron de compartir el ritmo entre los asistentes, enseñando los pasos más virales para bailar la esperada canción “This Year” de Victor Thompson, quien protagonizó un inesperado dueto con Tony Aguilar cantando “I want to wish you a Merry Christmas”, transmitiendo al público la esencia de la Navidad.

Asimismo, Tony presentó a las tres escuelas de baile almerienses ganadoras de un sorteo con motivo de su participación en el encendido: Palladium Salsa, Escuela de Danza Duende y Dance Group Burbujas. Las academias recibieron diferentes premios para disfrutar del ocio del centro comercial.

Después de un estallido de baile, música y diversión, llegó el turno de Victor Thompson, el cantante internacional que saltó a la fama con su tema “This Year”, logrando volverse viral en todo el mundo. La actuación del artista hizo vibrar a la Plaza Mónsul, al compás de las luces de espuma LED. Thompson interpretó varios temas, como “Your Love”, “Silent Night”, “Have Your Self a Merry Little Christmas” y “This Year”, esta última acompañada por la coreografía de las tiktokers y la participación de las academias de baile.

Para estrenar oficialmente la Navidad, todos los artistas unieron sus fuerzas aclamando la llegada de Papá Noel, quien hizo su mágica aparición dando paso a la época navideña en el Centro Comercial Torrecárdenas. Pero las sorpresas no terminaron ahí, el público quedó asombrado con un emocionante e inesperado espectáculo de drones, que hicieron brillar las caras de niños y adultos, reflejando así la magia de la Navidad.

Para finalizar la tarde, algunos de los fans de las gemelas, tuvieron la suerte de ganar un meet&greet con las tiktokers más famosas, Twin Melody, a través de su participación previa por medio de la App del centro comercial. Un total de 9 grupos conocieron a sus artistas favoritas, compartiendo un encuentro inolvidable.

El resto de los invitados, no perdieron la oportunidad de realizarse su foto con Papá Noel, quien ya tiene su trineo reservado en el centro comercial para poder visitarlo durante todas las Navidades. Además de numerosos talleres, animaciones y sorpresas que nos esperarán en los próximos días en el Centro Comercial Torrecárdenas.