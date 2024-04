Belén Gopegui alza el telón de la 44º Feria del Libro de Almería

Con un pregón impregnado de fuertes influjos de lírica y literatura, la escritora, novelista y guionista Belen Gopegui ha sido la encargada de abrir de manera oficial la cuadragésimo cuarta edición de la Feria del Libro de Almería. Una cita que, organizada por el Área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería, en colaboración con la Junta de Andalucía a través del Centro Andaluz de las Letras, de Diputación Provincial de la mano del Instituto de Estudios Almerienses y del Gremio de Libreros, se desarrollará hasta el próximo domingo, 21 de abril.

Seis días para vivir la fiesta de las letras que desplegará sus alas con un total de 25 actos en la programación, a lo que hay que sumar 240 citas de firmas con autores coordinadas por las librerías y la ubicación de 32 casetas (tres más que en 2023) en la Avenida Federico García Lorca, en la Rambla, que estarán abiertas con horario de mañana de 10.00 a 14.00 horas de martes a viernes y de 11.00 a 14.00 horas el sábado y domingo, y de tarde de 17.00 a 21.00 de martes a sábado y hasta las 20.00 horas en el caso del domingo.

La apertura del acto inaugural en el salón de actos de la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía, ha corrido a cargo de los representantes de las tres administraciones. El concejal de Cultura, Diego Cruz, ha dado la bienvenida a los presentes “a seis días en los que la imaginación y la realidad se mezclarán en historias apasionantes con las que viviremos mil y una emociones. Es el compromiso del Ayuntamiento de Almería con los libros, los libreros, los autores y también los lectores. En estos días lo visualizamos más intensamente, pero lo mimamos a lo largo del año, en especial con la Red Municipal de Bibliotecas. La Feria del Libro de Almería cumple 44 años y lo hace inaugurando nuevas fechas de celebración. El Gremio de Libreros de Almería ha querido adelantar la Feria y evitar el Puente de Mayo, que invitaba más a ir a la playa, y por eso comenzamos una nueva e ilusionante etapa, con una apertura de lujo, con Belén Gopegui”.

El delegado de Turismo, Cultura y Deporte, Juan José Alonso, ha mostrado su satisfacción porque el pregón inaugural de la feria del Libro de Almería se lleve a cabo en la Delegación del Gobierno, “un claro compromiso de la apuesta de la Junta de Andalucía por una feria, que se ha convertido en todo un clásico de la cultura almeriense”. El delegado ha destacado que “se van a realizar numerosas presentaciones, así como un total de 25 actividades en las que hay que destacar que están incluidos todos los públicos. Hay cuentacuentos, actividades infantiles, y también destinadas a mayores. En definitiva una feria en la que todo el mundo tiene cabida y en la que la Junta de Andalucía se ha volcado más que nunca a través del Centro Andaluz de las Letras (CAL)”, ha concluido el delegado territorial.

Del mismo modo, la diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, ha puesto en valor la importancia de la Feria del Libro porque es el mayor escaparate para la promoción de la lectura: “La colaboración institucional hace que cada año haya más y mejores actividades y que hoy estemos aquí en el Pregón supone el punto de partida a unos días cargados de cultura y de amor por la lectura. Desde Diputación vamos a seguir acercando los valores almerienses, nuestra cultura y la tradición a través de las obras del IEA que se presentarán en el marco de la Feria”.

BELÉN COPEGUI, UN PREGÓN PARA VOLAR

La escritora madrileña, tras ser presentada por el director y coordinador de la Feria, Manuel García Iborra, y antes de mantener un encuentro con el escritor Miguel Ángel Muñoz, en un acto organizado por el Centro Andaluz de las Letras, ha pronunciado un pregón repleto de pasajes de intensa belleza literaria. “¿Quién pregona el pregón? ¿Qué escritora viene para decirnos que hay en los libros fiesta y compañía, lentes que aguzan la mirada y ventanas de verde luz, y viene también para decirnos que a veces los libros no son buenos, que hacen daño, que dan penas, dice que nos halagan con engaños y nos mienten? ¿Quién, quién, dice también -es un poeta- que en invierno es mejor un cuento triste? ¿Quién repasa las hojas de los árboles -es cualquiera- como si fuesen textos y los textos como si fuesen árboles? ¿Quiénes nos escriben esas cartas de razón y corazón que son los libros?”

Y continuaba: “Viene hoy la pregonera con su saco de preguntas. Viene la pregonera para unir la fiesta con la claridad que no se deja encerrar porque es aire, y es pájaro, porque así lo dice el poema”.

En un pregón con guiños también a intelectuales vinculados a Almería, como el profesor de la UAL César de Vicente Hernando o la escritora Mercedes Soriano, que pasó sus últimos años en la provincia, ha cerrado con una llamada a la acción (“Han venido más años malos y nos han hecho más ciegos. Ya no tiene sentido, no es lógica, no es humana ni soportable la inacción”) frente a los desmanes de la guerra, la atención sanitaria, la educación o el medio ambiente.

La jornada también ha contado con la presentación del libro “Almerienses por la historia”, de Alfonso Viciana Martínez-Lage, del Instituto de Estudios Almerienses, en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Almería y con la presentación del libro “Superar la adolescencia tecnológica. Materiales para un debate” (Kiros ediciones), con la presencia de Antonio Guerrero Ruiz, Francisco J. García Carbonell, Juanma Giménez, Lola Cabrera Trigo, Santiago Sánchez-Migallón y Óscar Sánchez Vadillo en el Patio de la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía.