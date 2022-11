Ara Malikian volverá a llenar el Auditorio de Almería el próximo viernes, 2 de diciembre

El Auditorio Municipal Maestro Padilla recibirá el viernes, 2 de diciembre, a las 20.30 horas, a uno de los violinistas más afamados en todo el mundo y que, además, tiene una estrecha vinculación y relación de amor con Almería: Ara Malikian. Lo hará en el marco de su nueva gira mundial. Es una de las muchas convocatorias esperadas y destacadas de la programación de Navidad puesta en marcha desde el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería.

Las entradas tienen un alto ritmo de venta y se encuentran todavía diponibles a través de la página web oficial de Ara Malikian: https://aramalikian.com/concierto/ara-malikian-almeria-2022/. También lo estarán en la taquilla del Auditorio Municipal Maestro Padilla desde dos horas antes del comienzo del espectáculo, si quedaran localidades. Tienen un precio que oscila entre los 45 y 55 euros en función del lugar de asiento.

Ara Malikian, lleva cerca de dos décadas residiendo en España, ha trabajado durante ocho años en el Teatro Real, ha grabado más de 40 discos, ha creado su propia orquesta y ha participado en la producción de infinidad de espectáculos mediáticos, muchos de ellos encaminados a acercar la música clásica y popular a todos los públicos y a asimilar la música de otras culturas dentro de un lenguaje muy personal, virtuoso y expresivo.

Es sin duda uno de los más brillantes y expresivos violinistas del momento. Poseedor de un estilo propio, forjado a partir de sus orígenes y ricas vivencias musicales, su violín se alza como una de las voces más originales e innovadoras del panorama musical mundial. Pocas veces el virtuosismo instrumental ha sido puesto al servicio de la expresión musical de una forma tan clara y rotunda.

Sobre su nueva gira, la explica así: “Cuando vi a mi hijo caminar por primera vez después de meses de caídas, de intentos fallidos, de golpes y vuelta a probar, entendí que un día todos fuimos esa fuerza que el tiempo hace que olvidemos. Los niños son los seres más auténticos que te puedes encontrar, son salvajes, son la ternura en su esencia y están llenos de una verdad insultante, no tienen miedo a equivocarse, son libres y expresivos y todo lo que hacen está repleto de arte. Si miras a un niño entiendes casi todo lo que fuiste y hace un tiempo que no te permites ser”.

Por eso, este nuevo lo define como “el resultado de ver crecer a mi hijo, es el resultado de mi crecimiento a su lado, es todos esos sonidos y melodías que intentan darle forma a lo que he sentido y me ha inspirado de él y de la vida a través de él. Es un encuentro con el niño que no pude ser y hubiera soñado ser. Es un homenaje a esos seres que son tan libres como un pájaro libre. Esta gira está llena de dinosaurios, calamares robóticos, máquinas del tiempo, pianos voladores y mimos bilingües, este disco es eso que yo había olvidado y que es tan poderoso; la Magia de encontrar cada día y cada senda fascinantes, traigan lo que traigan”.

El Auditorio Municipal Maestro Padilla será testigo el 2 de diciembre de esa bonita recreación. Una cita perfecta para abrir el mes navideño.