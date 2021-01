UD Almería-Ponferradina (3-1): A un minuto de ti

Umar Sadiq había terminado 2020 con seis goles en su haber. Pero con la sensación, ante el Espanyol en el último partido del año, que le faltaba algo para ser el goleador de la Liga SmartBank. Porque a ese partido llegaba tras haber anotado en tres encuentros de forma consecutiva. Siempre logrando un gol en cada uno de los choques en los que vio puerta. Nunca nada más a nivel de diana acertada. Y contra los pericos, en la cita que podía haber permitido a la UDA escalar hasta la parte más noble, el nigeriano se quedó sin anotar. Con un palo, tras remate con la izquierda, y un paradón de Diego López, tras un cabezazo, que le privaron de haberse ido a las vacaciones navideñas con una mejor sensación.

La que ha encontrado, en grandes dosis, ante la Ponferradina. Porque el africano se ha desatado. Si el entenador (José Gomes) y los compañeros le pedían que tuviera confianza en sus posibilidades, frente al cuadro leonés la ha sacado de todas las maneras posibles. Dando muestras de que, en este periodo navideño, ha soñado mucho con una noche así en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Pareciéndose su encuentro a la canción de Mikel Erentxun titulada 'A un minuto de ti'.

HABLANDO CON EL GOL

Porque ha sido como si en estas dos semanas desde el choque ante el Espanyol, la primera de vacaciones y la segunda entrenando, el nigeriano ha estado 'hablando' con el gol. Para decirle que no tardarían mucho tiempo en encontrarse de nuevo. 'Antes de tres lunas volveré a por ti. Antes de que me eches de menos', tuvo que decirle. Y que eso de que solamente 'verse' una vez en cada partido que coinciden, que nada de nada. Que, así, mejor quedar pronto para poder disfrutar del paseo juntos. 'Nunca te he esperado tanto', nueva indirecta.

Como así fue. En un minuto ya se habían encontrado. Sadiq y el gol. El gol y Sadiq. El tiempo que transcurrió desde que comenzó la primera cita de 2021 y el primer tanto del nigeriano en este año. El séptimo en su cuenta particular como rojiblanco. Pero que no se quedaría ahí la cosa. Porque el '9' quiso 'seguir'. Se encontraba tan bien que, 'estancado en tu reflejo'. quería más y más. Después de estrenarse con un remate muy potente con la zurda, una vez ganó en velocidad a Pascanu, el que fuera delantero del Partizán de Belgrado se puso en modo 'mayor contra niño'.

Con su idilio cada vez más consolidado. Sabiendo que quería 'gota a gota'. De una relación en la que el gol esperaba más detalles del nigeriano. Y el '9' está más que dispuesto a que así sea. Para tener en su totalidad todo lo que provoca marcar. 'Veneno y sed' en grandes dosis.

Teniendo muy claro que el 'nuevo' Sadiq viene con regalos debajo del brazo. Queriendo aprovechar cada oportunidad para dejar bien a sus mentores. De ahí que, tras lograr el segundo con un toque de delantero centro de área pequeña, al aprovechar una dejada de Nikola Maras, el que llegó para hacer olvidar a Darwin Núñez, quiso continuar con su excelente primera media hora. Así que el balón se le puso perfecto para el tercero. Tanto que parecía haber llegado 'hasta el humbral'. Y lo vio tan fácil que, como un padre con un hijo, quiso complicarlo todo para que no fuera todo tan sencillo. Debió pensar '¿qué puedo perder?' Porque, ejerciendo de Julio Salinas (los que peinen o tinten canas lo entenderán), Sadiq quiso rizar el rizo. En lugar de un golpe suave, cuando no había ni portero y estaba a un metro de la portería, se 'atrevió' para dar 'un paso más'. Y casi se le complica. Caro y Manu estuvieron muy cerca de desbaratar el gol cantado. Que lo logró por un rebote en su pierna.

CASI CUATRO

Estaba claro que el nigeriano 'no es como otros goleadores'. O sigue, en su primera exhibición para su propio interés, sin querer mostrar todas sus cualidades para que nadie piense que está en la Liga SmartBank en plan 'abuso'. Porque pudo llegar el cuarto, dos minutos después. Cuando controló con el pecho, dentro del área, y ante un Caro batido, reventó la pelota para mandarla al palo izquierdo de la portería leonesa. Ahí ya pensaría en parar. Porque está en esta categoría teniendo mimbres suficientes para estar en un equipo que juegue Champions League o pague muy bien en la Premier o, como mínimo, en la Bundesliga. Mientras, lo seguirá disfrutando la UDA. A la que su afición tiene que ver por televisión y estar, de manera virtual, a un minuto de Umar Sadiq. Al menos, que las condiciones permitan en este 2021 que lo puedan ver en directo desde la grada del Estadio de los Juegos Mediterráneos.

Y todo para poner, en media hora espectacular, a la UDA a un punto del Espanyol. Minutos después, también a un punto del Mallorca. Los que siguen liderando esta clasificación. La que aspira liderar el cuadro de José Gomes. Con Umar Sadiq en modo estelar, todo debe ser más sencillo.