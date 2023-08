Xuáncar: " Ha sido una victoria sin paliativos"

Este sábado comenzó el Mundial de baloncesto 2023 para España. El combinado español venció de manera contundente a la selección de Costa de Marfil (94-64). El Narrador del España - Costa de Marfil, Xuáncar, se pasó por 'Tiempo de Análisis' para analizar la victoria de los de Scariolo en su primer partido.

"Con muy buen pie empezó España el Mundial de Baloncesto 2023 en Yakarta. España 94 - 64 Costa de Marfil. Fue una victoria sin paliativos, con un gran arranque, con un magnífico Juan Nuñez y, sobre todo, con Willy Hernangómez, con Víctor Claver, en definitiva, con muchos jugadores que aportaron.

Hubo algunas lagunas defensivas que enfadaron a Scariolo, pero todo es superable. Al final lo importante era ganar y el próximo rival, Brasil, se está jugando, también como España, la opción de alcanzar la segunda fase en las mejores condiciones. Ahí sí que habrá una prueba de fuego y ahí sí que tendremos que conseguir la victoria para pasar sin grandes dramas a la siguiente fase".

Scariolo: "Lo hicimos bastante bien, pero necesitamos mejorar"

El italiano Sergio Scariolo, seleccionador de España, declaró este sábado tras la primera victoria en el Mundial 2023 ante Costa de Marfil (94-64) que aunque su equipo lo hizo "bastante bien", necesita "mejorar".

"El primer partido es una trampa, nunca sabes lo que vas a encontrar en términos de nervios, mentalidad o concentración. Lo hicimos bastante bien, pero sabemos que necesitamos mejorar", valoró en rueda de prensa.

"La actitud ha sido buena, no ha habido ninguno que no haya tenido una actitud correcta. Las 18 pérdidas han sido un número demasiado alto, algunas forzadas y otras sin ningún sentido. Tenemos que trabajar para evitarlas", añadió.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Juan Núñez, base del Ratiopharm Ulm alemán, debutó a sus 19 años en un gran torneo: "Juan está respondiendo genial, con los errores comprensibles, e irá mejorando poco a poco".

"Estamos satisfechos con sus actuaciones. La confianza que tenemos en él es obvia. Hemos anticipado su entrada en el equipo, es algo que iba a pasar pero que con las bajas se ha acelerado. Sigue muy atento los consejos y muestra esa voluntad de no fallar", comentó sobre el debut del exjugador del Real Madrid.

"La edad le permite cometer más errores de la cuenta, pero está respondiendo más rápidamente de lo que podíamos pensar", insistió. Santi Aldama, ala-pívot de los Memphis Grizzlies, también debutó en un Mundial, aunque su actuación no fue tan sólida como la de su compañero.

"Santi ha jugado su primer partido de un gran campeonato en su vida y, obviamente, ha pagado un poco los nervios. Tenemos mucha confianza en él", indicó el técnico, que además valoró de manera especial la actuación de Victor Claver, jugador del Valencia Basket al que siempre ha defendido: "Partidazo, no puedo decirlo de otra manera".

Además, lamentó la lesión del brasileño Raul 'Raulzinho' Neto ante Irán y no pudo asegurar que Abrines pudiera estar este lunes tras el golpe recibido en el partido ante Costa de Marfil. "Son cosas que odias ver en los tuyos y en los demás. Lo de Alex no es grave, le harán pruebas pero no sé si le dará para jugar el lunes", sentenció.

Willy Hernagómez: "Cada vez me encuentro mejor y más cómodo"

El español Willy Hernangómez, que este sábado fue el mejor jugador de España en la victoria ante Costa de Marfil (94-64), aseguró que cada día que pasa se encuentra "mejor y más cómodo".

Con 14 puntos seguidos (22 en total), Willy consiguió despegar a España de una Costa de Marfil que se propuso complicar el partido a la campeona del Mundo y de Europa, pero apareció la mejor versión del MVP del Eurobasket para poner orden.

"He aprovechado la preparación para ir cogiendo ritmo. Lo único que quiero es aportar ya sea haciendo pequeñas cosas o lo que toque, cada vez me encuentro mejor y más cómodo", dijo en rueda de prensa.

"Es duro empezar una competición pero una gran victoria es algo siempre bueno. Ahora tenemos un día para recuperar y prepararnos para el partido del lunes contra Brasil", añadió.

El pívot, nuevo fichaje del Barcelona, comentó también el debut de Juan Núñez, base del Ratiopharm Ulm alemán, y lo que significa para él jugar con los veteranos de 'La Familia'.

"Juan tiene una gran oportunidad y ha estado aprendiendo y trabajando todo este año en Alemania. Para mí es increíble jugar con Llull, Claver y Rudy por la manera en la que preparan el partido, cómo lo encaran... trato de aprender lo máximo de ellos", afirmó.