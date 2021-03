Tomás Guasch: "Crece imparable el ‘Vinicismo’. ¡Vinicius, un loco delicioso!"

Tomás Guasch, comentarista de Tiempo de Juego y El Partidazo de COPE, analiza la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Liverpool, la actuación de Vinicius ante el Atalanta y destaca el trabajo y la labor social de la Fundación Levante UD, en el Tiempo de Análisis de este viernes.



"¡Hola! Hoy no hay libros, hoy va de calcetines esto. Unos grises, otros azul marino… calcetines del Levante. ¡Macho Levante! Aquí lo explica muy bien, el 100% de los beneficios de este pack se destinan a los proyectos sociales de la Fundación Levante UD. Si les interesa más información la tiene usted en redes sociales. Bueno, mucho lío hoy con el sorteo. Ya saben. Madrid-Liverpool en cuartos de final y si se clasifica el Madrid con el ganador del Chelsea – Oporto. De los gordos, que van por el otro lado, vería uno en la final. City, Bayern o PSG. Esto ha alterado mucho al personal. Llegados a la pregunta del momento, puestos que Madrid es una ciudad tan excitante, ¿a usted qué le pone más? ¿la mayoría absoluta de Ayuso o el Madrid otra vez campeón de Europa? Sería bueno hacer una encuesta sobre esto. Ningún analista ha caído en el partido del Liverpool la cuenta de que vamos a ver a Vinicius contra Firmino, Mané, Salah o el gran Origi. Otra gran prueba para Vinicius. Me encantó que no hiciera el gol de su vida contra el Atalanta. Goles los mete Benzema, Ramos, el otro día Asensio, todos los del Liverpool, pero él no. Vinicius es la creación, la excitación, la confusión propia y del contrario. El arte ya estaba hecho. Crece imparable el ‘Vinicismo’, queridos. ¡Una fe invisible! ¡Un ejército de pacientes enamorados! ¡Vinicius, un loco delicioso! Sigo con los calcetines".



El Real Madrid-Liverpool, el 6 y el 14 de abril

La eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Liverpool se disputará los días martes 6 y miércoles 14 de abril.



La próxima semana se sabrá si puede jugar el Real Madrid como local la ida en el Alfredo di Stéfano de la ciudad deportiva de Valdebebas o tiene que hacerlo en una ciudad a donde pueda volar el Liverpool, una vez decida el gobierno español si prorroga las restricciones a los vuelos británicos por la variante del coronavirus de ese país.





Seis enfrentamientos previos, máxima igualdad

El precedente más reciente trae a la memoria la última alegría para el madridismo. El 26 de mayo de 2018 conquistaba la Liga de Campeones, la tercera consecutiva, derrotando al Liverpool 3-1. El Real Madrid ha vencido los tres últimos enfrentamientos ante el Liverpool. Entre Real Madrid y Liverpool se juntan 19 Copas de Europa, las trece madridistas y las seis de los 'reds.