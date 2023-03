Manolo Lama: "Podemos ganar a cualquiera y podemos perder con cualquiera"

La selección española sumó su primera derrota en la fase de clasificación para la Eurocopa de Alemania de 2024 tras caer ante Escocia por 2-0 donde pagó caro sus errores en la zona defensiva. Manolo Lama, narrador de la selección española, en Tiempo de Juego, habla en 'Tiempo de Análisis de la "justa derrota" en Hampden Park.

"La selección española ha perdido justamente en Hampden Park, en Glasgow, frente a los escoceses. Una buena primera parte de los nuestros y una mala segunda mitad del equipo de Luis de la Fuente nos han condenado a esta primera derrota de la era post Luis Enrique. Hay que destacar que los dos goles de los escoceses vienen producto de dos errores individuales de España. Hay que destacar que en la primera mitad el equipo español generó fútbol e hizo ocasiones para irse con empate en el marcador. Pero también es verdad que a partir del segundo gol de los escoceses España se diluyó y le pudo la presión. Hubo jugadores que no estaban en el campo y las imprecisiones fueron prácticamente el titular de todo lo que vimos sobre el terreno de juego. A partir de ahora seguro que los ‘Luchistas’ aparecerán para machacar al nuevo seleccionador y al nuevo equipo. Hay que recordar y decir que los últimos cinco partidos solamente hemos ganado a Noruega. El segundo detalle. Lo mismo que decíamos con Luis Enrique lo seguimos diciendo ahora. Podemos ganar a cualquiera y podemos perder con cualquiera. Esperemos que la próxima vez en junio España resucite y consiga la Liga de las Naciones".





Primer naufragio de la España de De la Fuente España no dio con la tecla ante Escocia y encajó su primera derrota en la fase de clasificación para la Euro 2024 en un partido de más a menos. Doblete de McTominay. 28 mar 2023 - 19:32

La selección española, tras su derrota ante Escocia (EFE)









"Estoy satisfecho por reconocer situaciones y gestos que hemos trabajado"

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, aseguró sentirse "satisfecho" pese a la derrota ante Escocia porque había "reconocido" aspectos que están trabajando, y dejó claro que "esto es un proyecto nuevo" y que el debe "ir más allá" de cualquier resultado.

"Esto es un proyecto nuevo y quiero que se reconozca mi idea, el pasado me ocupa lo que me tiene que ocupar. Quiero trabajar sobre una idea con detalles que he reconocido, que es evidente que no nos ha dado para ganar. Apuesto por el futuro, no sé la valoración del aficionado, que no estará contento, pero vi situaciones que hemos trabajado que son positivas para el futuro", señaló De la Fuente en rueda de prensa tras el partido.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





"No empecemos con las dudas, por favor"

Rodri Hernández, capitán de España en la derrota ante Escocia, pidió que no se inicien "las dudas" y defendió que disfrutaron de "bastantes claras ocasiones" para sacar un mejor resultado pero pagaron caros sus "errores".



"Para nada dudas, no queremos empezar ya con las dudas por favor porque estamos trabajando, intentándolo y se han hecho muchas cosas bien. Han sido errores puntuales que nos han penalizado pero es labor de todos, colectiva. Todos ganamos y perdemos. Trabajando seguro que mejoraremos".