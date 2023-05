Maldini: "Para mí este City es el mejor equipo que he visto nunca jugar en Inglaterra"

Julio Maldonado 'Maldini', especialista en fútbol internacional de Tiempo de Juego y El Partidazo de COPE, analiza en Tiempo de Análisis la temporada del Manchester City tras proclamarse campeón de la Premier League. Los citizens han ganado a las órdenes de Pep Guardiola cinco de las últimas seis ligas inglesas, nueve en su historia, y tienen al alcance de la mano el triplete, si el próximo 10 de junio se imponen al Inter de Milan en la final de la Champions League que se disputará en Estambul.

"Bueno, pues ya certificó ya el Manchester City su título de liga y es la quinta en seis temporada. El dominio del equipo de Pep Guardiola es impresionante en la Premier League, que es para mí la liga más poderosa del mundo. La liga, seguramente, más competitiva. Y ha sido un campeonato en el que el Arsenal le ha complicado mucho las cosas. Pero en cuanto el City le ha apretado al Arsenal en el tramo final de temporada, con un gran banquillo y rotando en muchos momentos, ha acabado ganando el campeonato.

Con un Haaland impresionante, con un gran Kevin De Bruyne, un fenomanal Rodri que está siendo un hombre muy importante en la temporada y con una muy buena defensa con Stones incorporándose al centro del campo...Hemos visto un equipo práctimanete invencible, que está un poquito más cerca de ese triplete con el que sueña.

Yo no recuerdo, sinceramente, un equipo con tanto dominio sobre los demás en el fútbol inglés. Para mí este City es el mejor equipo que he visto nunca jugar en Inglaterra. Creo que ni siquiera el mejor Liverpool de los años 70, ni aquel Arsenal de los invencibles de Arsene Wenger, ni algunas estapas del Manchester United...están a la altura. Creo que este equipo ha perfeccionado el fútbol en Inglaterra. Nadie ha jugado a este nivel y ha vuelto a ganar otro campeonato más.

Tiene muy cerca la Liga de Campeones, en una final en la que es muy favorito contra el Inter. Y tiene muy cerca la Copa Inglesa, en otra final en la que también es muy favorito en el derbi contra el Manchester United, que por cierto es la primera vez que se enfrentan en una final de copa los dos equipos de Manchester. Así que el triplete lo tiene a un paso, muy cerquita con la Premier ya ganada y veremos qué pasa en las otras dos.

Y por todo eso, Guardiola vuelve a demostrar para mí que es el mejor técnico del momento".

El técnico de Sampedor suma ya once títulos ligueros, tres con el Barcelona, tres con el Bayern de Múnich y cinco con el Manchester City, y se convierte en el sexto entrenador más laureado de la historia de la liga inglesa. Guardiola está empatado a cinco entorchados con Tom Watson (Sunderland y Liverpool) y Matt Busby (Manchester United), y solo tiene por delante a George Ramsay (Aston Villa) y Bob Paisley (Liverpool), con seis títulos, y a Alex Ferguson, que ganó trece ligas en sus años en el Manchester United.

Desde la llegada del dinero de Emiratos Árabes Unidos en 2008, el City ha ganado siete títulos ligueros, en 2012, 2014, 2018, 2019, 2021, 2022 y 2023, a los que hay que sumar los que conquistaron en 1937 y 1968.



Este es el periodo de mayor dominancia en la liga inglesa desde que el Liverpool ganó cinco títulos en seis años entre 1979 y 1984.



Los 'Sky Blues' llegaron a estar ocho puntos por detrás del Arsenal esta temporada, pero una racha de cuatro partidos sin ganar de los 'Gunners', incluyendo la victoria en el Etihad por 4-1 entre estos dos equipos, terminó de inclinar la balanza y evitar que el conjunto de Mikel Arteta ganara su primera liga en 19 años.



El City ha ganado esta liga con tres partidos de adelanto y aún tendrá que jugar contra el Chelsea, el Brighton (25 de mayo) y el Brentford (28 de mayo).

El noruego Erling Haaland, delantero del Manchester City, ha sido declarado mejor jugador de la temporada de la Premier League por la Asociación de Periodistas de Fútbol (FWA).



Haaland ha ganado en la elección por un amplio margen tras su magnífica primera campaña en el fútbol inglés, en el que ha logrado hasta el momento 51 tantos. El nórdico recibió el 82 por ciento de los votos.

