Manolo Lama: "El Real Madrid cumple el objetivo: mete presión al Barça y llega bien contra el Liverpool"

Manolo Lama, narrador del Real Madrid en Tiempo de Juego, analizó en Tiempo de Análisis la victoria del Real Madrid ante el Espanyol (3-1), un triunfo que permite a los blancos acercarse al Barcelona en la tabla a la espera del duelo de los azulgranas en esta jornada, antes de los partidos ante el Liverpool, en la Champions, y precisamente ante el Barça, en LaLiga, el domingo en el Camp Nou.

"El Real Madrid tenía un objetivo en el día de hoy antes del partido con el Liverpool, que era ganar y meterle presión al Barça de cara al encuentro de mañana en San Mamés ante el Athletic. Ha ganado. Buena primera parte del Madrid, soporífera segunda parte del equipo blanco. Bien Vinicius, que sigue siendo el jugador más desequilibrante, que ha sido capaz de voltear la situación en un Madrid que estaba atrancado tras el gol de Joselu, y luego el Real Madrid con el gol de Militao, al filo del descanso, se ha echado la siesta. Ha terminado ganando con un jugador que se merece muchos más minutos porque tiene gol en sus piernas como es Marco Asensio. Conclusiones, pocas. El Espanyol no es un equipo que te pruebe, pero sí que la gran conclusión es que el Madrid cumple el objetivo de meter presión al Barça y llegar bien contra el Liverpool"

Vinicius: "Me gustaría ganar los partidos más fácil"

El brasileño Vinícius Junior aseguró este sábado que el Real Madrid llega con "buenas sensaciones" al duelo europeo del miércoles ante el Liverpool, después de protagonizar una remontada liguera ante el Espanyol, tras la que confesó que le "gustaría ganar los partidos más fácil".

"Siempre que se nos ponen así los partidos salimos muy fácil en casa. La verdad es que me gustaría ganar los partidos mas fácil pero tenemos que seguir trabajando y mejorando para ganar partidos esta temporada. Damos las gracias a la afición y esperamos a más el miércoles", dijo en la televisión del Real Madrid.

Vinícius describió la acción de su gol con el que logró iniciar la remontada. "Es una jugada que entreno bastante, pero en los partidos es un poco más difícil que salga porque tengo a muchas jugadores encima. Hoy ha salido bien y estoy muy feliz".

Y enfocó ya al partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Liverpool. "Tenemos buenas sensaciones para el miércoles. Tenemos que defender bien y salir a ganar el partido".

"Estoy muy contento con la afición, con el míster y de jugar en el equipo más grande del mundo. Soy muy afortunado, tengo que seguir trabajando y ayudando a esas personas que me quieren mucho", sentenció.

Nacho: "A día de hoy soy feliz, no diré nada más"

Nacho Fernández, defensa del Real Madrid, reconoció que la victoria frente al Espanyol (3-1) les da "confianza para afrontar una semana difícil" tras acumular tres partidos consecutivos sin ganar.

"Era importante porque esta victoria nos da confianza para afrontar una semana difícil. Para nosotros, está marcada cada jornada que queda. Es vital cada punto para ir recortando. Hoy era importante ganar porque tenemos enfrentmaiento directo el próximo fin de semana", dijo en Movistar+.

"Una buena jugada. No estoy acostumbrado a hacer esas incursiones, pero ha salido bien".

Un Nacho que volvió a hablar de su futuro, ya que acaba contrato a final de temporada.

"Se me pone la piel de gallina. A día de hoy soy feliz; no voy a decir nada más. Si las cosas van como hasta ahora, la felicidad que tengo por defender esta camiseta no la voy a encontrar en otro lado", declaró.