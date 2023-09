Manolo Lama: "Muy bien Luis de la Fuente, que parece que de esto, sabe un poco"

Manolo Lama, narrador de la selección española en Tiempo de Juego, habló de la goleada de España a Chipre (6-0) que deja a los hombres de Luis de la Fuente en la segunda plaza de su grupo, a seis puntos de Escocia pero con un partido menos. La estrella del partido Lamine Yamal, que destacó creando peligro durante el partido por su banda derecha.

"La clasificación para la Eurocopa de Alemania está prácticamente en el bolsillo. Hay que ganar a Escocia y Noruega, pero el equipo está cogiendo el impulso necesario. Siete goles a Georgia y cinco a Chipre y dirán 'vaya rivales', y es verdad, pero miren los partidos del resto de equipos candidatos al Europeo, que no ganan tan fácilmente. Meter goles en el fútbol de hoy es muy difícil. Lo mejor ha sido que España ha redescubierto dos antiguos extremos de los de verdad: lo de Lamine Yamal es un escándalo como futbolista, me recuerda a Messi; y lo de Nico Williams es otro escándalo. Tenemos dos encaradores, dos especies a extinguir en el fútbol, que nos pueden dar muchas alegrías. Muy bien España y muy bien Luis de la Fuente, que parece que de esto, sabe un poco".





Ferran Torres: "Voy por el buen camino"

Ferran Torres, que no jugaba con la selección española desde la eliminación ante Marruecos del Mundial 2022 el pasado diciembre, firmó dos tantos en su regreso y respondió a la primera llamada de Luis de la Fuente asegurando que va "por el buen camino".



"Si algo estoy trabajando es en aprovechar los minutos que tenga para ganar más confianza del míster. Creo que voy por el buen camino", dijo en Teledeporte.

"Al final el trabajo lo tengo que hacer en mi club para lograr la recompensa de venir a la selección. En este caso ha sido por una lesión de un compañero pero siempre que venga voy a darlo todo", añadió.



Por encima de lo individual, resaltó Ferran la importancia de los dos triunfos de la selección, con goleadas a Georgia y Chipre, para cambiar el paso en la fase de clasificación a la Eurocopa 2024.



"Lo más importante es la victoria, los dos partidos ganados por la selección y ahora toca volver a mi club y seguir trabajando".

Mikel Merino, Yamine Yamal y Nico Williams, titulares ante Chipre



El seleccionador nacional Luis de la Fuente introdujo tres cambios para el partido que en la noche de este jueves jugó España en Granada ante Chipre, en relación al once que actuó en el encuentro del pasado viernes en Georgia (1-7).



La novedad en España fue la titularidad de Mikel Merino en el centro del campo y de Nico Williams y Yamine Lamal en los extremos, mientras que el resto del once fue el mismo del anterior choque. Los jugadores que fueron titulares el viernes y salieron del once son Fabián Ruiz en la medular y los extremos Dani Olmo y Marco Asensio, los dos últimos lesionados. Salió España en Granada ante Chipre con Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Laporte, Gayá; Rodrigo, Gavi, Mikel Merino, Nico Williams, Yamine Lamal; y Morata.

En Chipre, el seleccionador georgiano Temur Ketsbaia metió dos cambios de inicio, ambos en el centro de la defensa, en relación al once que el viernes cayó por 0-3 ante Escocia en Nicosia. Formó de inicio el combinado chipriota ante España con un once integrado por Mall, Andreou, Karo, Gogic, Laifis, Correia, Kousoulos, Chambos, Charalampous, Soteriou y Kastanos.





