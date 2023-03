Maldini: "Al PSG le doy más opciones de remontar de las que parecen; pero tendría más si jugara Neymar"

La lesión de larga duración de Neymar, que se perderá lo que resta de temporada, condiciona el Tiempo de Análisis que Julio Maldonado 'Maldini' realiza previo a la vuelta del PSG - Bayern de octavos de final de la Liga de Campeones: "La pregunta evidentemente, a poco de que el PSG se juegue la vida en la Champions, es si ¿es una buena noticia? Rotundamente, no".

El Bayern aprovecha la crisis del PSG y gana en París con un gol de Coman El Bayern ganó 0-1 al PSG gracias a un gol de Coman en la segunda parte. Mbappé, que jugó media hora, fue el mejor de los parisinos. La vuelta, el 8 de marzo. 14 feb 2023 - 20:00





"Que un jugador del talento de Neymar pueda venir bien que se lesione para cualquier equipo me parece una barbaridad, sinceramente. Muchos creen que con un centrocampista más puede manejar la defensa de tres centrales y dos carrileros, y al no estar Neymar, Messi y Mbappé están más libres... Para mí no, porque para mí, Neymar es un futbolista que genera tanto para Messi como para Mbappé. Neymar genera muchísimo permamentente, y la baja de Neymar no es buena", insiste Maldini.

El PSG necesita remontar... sin Neymar

"Que en un partido contra el Bayern, que por cierto, el PSG necesita remontar un 0-1 en la ida, con lo cual necesita más fútbol ofensivo que nunca, le pueda venir bien el hecho de no estar Neymar, me parece una barbaridad".

"Otra cosa es sin Neymar, este equipo sea capaz de remontar en Munich. A mí me parece que tanto el Bayern como el PSG son dos equipos que atacan mucho mejor de lo que defienden: y lo vimos el otro día en el PSG - Nantes: el Nantes en cuanto se puso, le hizo dos goles. Otro más a balón parado con problemas por arriba para defender el PSG, y es verdad que Mbappé está en un momento excelente y Messi también".

"Y el Bayern de Munich, también: lo vemos semana a semana en la Bundesliga. Es un equipo que ataca mucho mejor que defiende. No está en tan buen momento el Bayern de Munich, y es una eliminatoria más pareja de lo que puede parecer en principio, y le doy bastantes más opciones de las que parecen al PSG de remontar. Pero evidentemente, tendría más todavía si jugara Neymar", concluyó.

Neymar se pierde lo que resta de temporada

El delantero brasileño Neymar Jr no volverá a jugar esta temporada con el Paris Saint-Germain francés después de que su última lesión en el tobillo vaya a provocar que tenga que pasar por el quirófano, según confirmó este lunes el conjunto parisino.

El atacante se lesionó una vez más el tobillo derecho el pasado 20 de febrero en el partido de la Ligue 1 ante el Lille y su club le recomendó que pase finalmente por el quirófano para corregir el daño y volver a jugar con normalidad.

Neymar, KO.EFE





"Neymar Jr ha tenido varios episodios de inestabilidad en el tobillo derecho en los últimos años. Tras su último esguince contraído el 20 de febrero, el cuerpo médico del Paris Saint-Germain recomendó una operación de reparación de ligamentos para evitar un mayor riesgo de lesión recurrente. Todos los expertos consultados confirmaron esta necesidad", informó el PSG.

El campeón francés, que no podrá contar con el brasileño para el intento de remontada de este miércoles en los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Bayern Múnich tras el 0-1 de París, indicó que esta operación "se realizará en los próximos días" en un hospital en Doha y que está previsto que el internacional esté de baja "de tres a cuatro meses antes de su regreso a los entrenamientos colectivos".