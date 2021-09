Juanma Castaño: "Vinicius parece otro, no le reconozco cuando lo veo"

El presentador de El Partidazo de COPE,Juanma Castaño, valoró en Tiempo de Análisis lo más destacado del fin de semana en LaLiga e incidió en tres aspectos: el cambio de Vinicius que se encuentra en un estado de forma espectacular, el añadido de Cornellá, pero sobre todo, el nivel de la plantilla que tiene el Atlético y su profundidad, y el tremendo arranque del Valencia de Bordalás con diez puntos de doce posibles.

"Ya estamos en clave Champions, una competición en la que parece que todo el mundo tiene en la cabeza lograr que no gane la Champions el PSG y veremos qué pasa, pero del fin de semana quiero destacar tres aspectos fundamentales: el primero, Vinicius, parece otro. Soy de los que no confiaba en él, pero creo que ha habido un cambio y de verdad, que algo se ha tocado ahí y para bien. No le reconozco cuando lo veo con esa tranquilidad delante del portero, enchufando como las enchufa y jugando como lo está haciendo. Chapó por él que para mí, junto con Benzema, es hasta ahora lo mejor del Real Madrid indiscutiblemente. Segundo aspecto, el tiempo añadido, los 10 minutos, y la plantilla que tiene el Atlético de Madrid. Íncreible alineación, pero también el banquillo es sensacional y lo demostró el otro día en el campo del Espanyol. Para mí, la mejor plantilla de Primera División de largo. Y el tercer aspecto, Bordalás. Espectacular lo que hace con un Valencia prácticamente igual, con claras carencias y tener al equipo como lo tiene, con 10 puntos empatado con Atlético y Real Madrid. Tiene mucho mérito y demuestra que Bordalás sabe hacer muy bien las cosas. Probablemente tengamos una liga más interesante de lo que pensamos; cuando las expectativas están tan bajas, cualquier cosa que llegue como ha sido este fin de semana es todavía mejor recibida, así que, vamos a disfrutarla."

Vinicius se gana al Bernabéu en una noche memorable

Desde el primer minuto del partido contra el Celta, el brasileño fue quien levantó al público de sus asientos en cada arrancada, con cada gambeteo, siendo el distinto del partido. Ni el parón por las selecciones, en el que hizo el viaje para jugar solo 45 minutos contra Chile, pudo con su fulgurante arranque de temporada. Tres goles en tres partidos con el Real Madrid hasta este domingo igualando sus números de toda la temporada anterio, y contra el Celta, superó esta marca.

Pase al espacio del francés Karim Benzema y Vinicius, con todo el tiempo del mundo para definir, volvió a alejar esos fantasmas que tanto se aparecían en su cabeza cada vez que encaraba al portero. Definición de clase. Con el interior y el balón pegado al palo largo. Imparable.

Imparable también fue su carrera hacia la grada para saltar la valla y abrazarse a los aficionados madridistas, que le devolvieron con creces el cariño e incluso uno, que verá la imagen repetida una y otra vez a lo largo de su vida, se atrevió a llenarle de besos antes de que interviniera la policía para poder sacarle de ahí. Un hombre de mediana edad que representó al resto de aficionados al Real Madrid.

El Valencia firma su mejor arranque liguero en siete temporadas

El equipo ché, tras el triunfo de este pasado domingo en El Sadar, ha firmado el mejor arranque liguero de las últimas siete campañas, al haber conseguido diez puntos de los doce que se han puesto en juego hasta ahora. Antes de doblegar al Osasuna, el equipo de José Bordalás se impuso al Getafe y al Alavés en Mestalla y empató en el campo del Granada. Además, la victoria en Pamplona ha permitido al Valencia remontar un encuentro a domicilio veintiún meses después de lograrlo por última vez en su visita al Levante en diciembre de 2019.

Para encontrar un inicio liguero como el actual, hay que remontarse a la campaña 2014-15 en la que, dirigido por Nuno Espírito Santo, firmó el mismo balance de tres triunfos y un empate y era segundo en la cuarta jornada. Aquella campaña, el Valencia la acabó en cuarta posición.

En el ejercicio siguiente, el 2015-16 y también con el técnico portugués al frente, logró seis puntos en esos cuatro primeros encuentros pero en el siguiente, con Pako Ayestarán como entrenador, perdió todos esos partidos, lo que le llevó a la cola de la clasificación con cero puntos y le costó el cargo al técnico vasco.

En las campaña 2016-17, con Marcelino García Toral recién llegado a su banquillo, no conoció la derrota hasta la jornada 14 pero en ese inicio liguero se quedó con seis puntos al ganar un partido y empatar tres. Con el asturiano en su banquillo volvió a empatar tres de sus cuatro primeros encuentros en la 2018-19 pero perdió el otro, lo que le dejó con sólo tres puntos tras cuatro jornadas.

En el convulso inicio de la 2019-20, Marcelino dirigió tres partidos (un empate, una derrota y una victoria) antes de ser destituido y sustituido por un Albert Celades que perdió en su estreno liguero y que dejó al equipo con cuatro puntos.

La pasada campaña, con Javi Gracia, el equipo valencianista se hizo con siete puntos de los primeros doce al firmar dos triunfos, una derrota y un empate.