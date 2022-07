La kazaja Elena Rybakina conquistó su primer Grand Slam al derrotar a la tunecina Ons Jabeur en la final de Wimbledon por 3-6, 6-2 y 6-2.

Elena Rybakina rises to the occasion ?



In its centenary year, Centre Court crowns a new Ladies’ Singles champion#Wimbledon | #CentreCourt100pic.twitter.com/Wabfr0GTdS