Nadal: "Tengo que estar al cien por cien el viernes para tener alguna oportunidad ante Kyrgios"

Rafael Nadal, que este miércoles se clasificó para las semifinales del torneo de tenis de Wimbledon, afirmó que durante muchos momentos pensó que tendría que retirarse de su partido contra el estadounidense Taylor Fritz.



El español sufrió problemas en el abdominal desde el primer set, pero fue capaz de imponerse en más de cuatro horas de encuentro ante el americano.



"Algo no va bien en el abdominal", reconoció. "Tuve que encontrar una manera de sacar diferente. Estuve pensado en muchos momentos que no podría terminar. Pero esta pista te da una energía... Es algo diferente", dijo Nadal a pie de pista.



"Ha sido una tarde complicada. Taylor es un gran rival. Sinceramente disfruto mucho jugando estos partidos enfrente de un público como este. No puedo agradecerlo suficiente".



El balear se enfrentará en semifinales a Nick Kyrgios. "Espero estar listo para jugar, eso es en lo primero que pienso", admitió el manacorense.

