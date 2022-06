Pedro Sánchez: "El mejor tenista de la historia se llama Rafa Nadal"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado este domingo al tenista Rafa Nadal por ganar su 14º Roland Garros y ser "el mejor tenista de la historia": "Enhorabuena, Rafa", ha agregado.

"El mejor tenista de la historia se llama Rafa Nadal, es español y acaba de ganar su 14º Roland Garros", ha afirmado en un mensaje en la red social Twitter.

El tenista mallorquín, quien acaba de cumplir 36 años, ha conseguido su decimocuarto trofeo del torneo de Roland Garros, con lo que totaliza 22 Grand Slam y se aleja a dos del serbio Novak Djokovic como el tenista con más grandes de la historia.

El mundo de la política felicita a Rafa Nadal

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, publicó en su cuenta oficial de Twitter "eres el mejor, Rafa Nadal"acompañado de una bandera de España tras el nuevo título del de Manacor en París.

La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, ha felicitado por la consecución de su décima cuarta copa de Roland Garros al tenista mallorquín Rafael Nadal, a quien ha definido como "leyenda épica del tenis".

En un mensaje en su cuenta de Twitter, la jefa del ejecutivo autonómico se ha referido al manacorense como"historia viva del deporte, orgullo de las Baleares".

"¡Qué grande, Rafael Nadal, enhorabuena por este 14º Roland Garros!", ha destacado tras la final del Abierto de Francia la presidenta Armengol, que se encuentra de visita oficial en Argentina.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha sido otro de los protagonistas del mundo de la política que ha querido dar la enhorabuena a Rafa Nadal por su nuevo título en París."El mejor tenista de la historia es español, vuelve a conquistar los cielos de Francia", ha dicho en su cuenta de Twitter.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, describió a Rafa Nadal en su perfil de Twitter como "ejemplo de lucha y superación, que hoy engrandece su leyenda".

El Consejo Superior de Deportes y el Comité Olímpico Español también quiso felicitar al de Manacor por su decimocuarto Roland Garros en sus redes sociales.





Felicitación del rey Felipe VI a Rafa Nadal

El rey Felipe VI de España se mostró exultante por el decimocuarto Roland Garros que Rafa Nadal logró este domingo y, a la salida de la pista Philippe Chatrier, aseveró que el tenista español "ha dado una clave de que quizá continúe". Entre gritos de "Viva el Rey" y "Viva España" del público, el monarca agregó que espera que el pie izquierdo del tenista le permita seguir más tiempo compitiendo.

"Desde luego se le ve que ganas tiene", aseveró el Jefe de Estado español, quien felicitó a Nadal en plena pista después de que este venciese con autoridad en tres mangas al noruego Casper Ruud. "Le he felicitado, le he dicho que gracias y qué maravilla. Obviamente se le ve como diciendo lo he pasado mal, esto es un gran triunfo personal", observó.

Felipe VI definió al tenista de Manacor como "insuperable" y, ante una nueva pregunta de si hay Nadal para rato, insistió en que será el propio jugador que lo exprese. "España le agradece y le tiene que homenajear por muchísimos años, por toda la historia, como han dicho aquí, es el rey del Roland Garros y es el rey del tenis". El tenista mallorquín, quien acaba de cumplir 36 años, consiguió su decimocuarto trofeo del Roland Garros y su vigésimo segundo triunfo en un Grand Slam, un récord en la historia del tenis masculino, por delante de los 20 grandes de Novak Djokovic y Roger Federer.

La unión del 14 de Manolo Sanchís





El mundo del deporte celebra el 14º Roland Garros de Rafa Nadal

Carlos Alcaraz no tardó en felicitar a Rafael Nadal tras su decimocuarto triunfo en Roland Garros y aprovechó las redes sociales para dar la enhorabuena al ganador de veintidós títulos del Grand Slam tras la final disputada contra el noruego Casper Ruud.

"Simplemente increíble Rafael Nadal. Enhorabuena", dijo Alcaraz en un twit que acompañó con el símbolo de un trofeo multiplicado por catorce y una imagen del tenista balear con la Copa ganada.





Represenantes del mundo del motor, Marc Márquez, del baloncesto, Sergio Llull y Rudy Fernández, del ciclismo, Alejandro Valverde, y del Bádmiton, Carolina Marin, reconocen el decimocuarto título de Rafa Nadal en Roland Garros.





















Los equipos de LaLiga Santander se rinden ante Rafa Nadal

Equipos de la Primera División española como el Real Madrid y el RCD Mallorca enviaron un mensaje dando la enhorabuena al balear. Los madridistas en su cuenta de Twitter han expresado que "el 14º Roland Garros, sin duda un número mágico en este 2022" y los mallorquinistas le describieron como "leyenda".





El Sevilla ha sido otro de los clubes de LaLiga Santander que ha querido enviar un mensaje por redes sociales al de Manacor: "Legendario".

El Cádiz, el Celta de Vigo, el Elche, el Getafe, el Valencia y el Villarreal son los equipos de Primera División que también se han sumado a las felicitaciones a Rafa Nadal.

























Los jugadores del Real Madrid celebran el 14º Roland Garros de Rafa Nadal

La plantilla del Real Madrid ha celebrado el decimocuarto título de París de Rafa Nadal coincidiendo con la Champions número 14 del club blanco. Toni Kroos, Vinicius, Fede Valverde y Thibaut Courtois han sido los primeros jugadores en mandar un mensaje al mallorquín.





























El "enhorabuena" de la Policía Nacional y la Guardia Civil a Rafa Nadal