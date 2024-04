Ruud se venga de Tsitsipas y se corona por primera vez en Barcelona

El noruego Casper Ruud, tercer cabeza de serie del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó, se proclamó por primera vez campeón del torneo tras ganar este domingo al griego Stéfanos Tsitsipas, quinto favorito, por 7-5 y 6-3, en una hora y 29 minutos de partido. Ruud se vengó, así, de la derrota que sufrió ante Tsitsipas en la final del Master 1.000 de Montecarlo la semana pasada y dejó al heleno sin el título del Godó, que todavía no ha levantado pese haber disputado cuatro finales en siete años.



En 2018 y 2021, las perdió con Rafael Nadal, y el año pasado, con Carlos Alcaraz. Con la perdida ante Ruud, Tsitsipas se une al club que forman el español David Ferrer y el argentino Guillermo Vilas, hasta hoy los tenistas que más finales habían perdido en Barcelona. La final de la capital catalana poco tuvo que ver con la que ambos disputaron hace 7 días en el torneo monegasco y en la que Ruud perdió contra la séptima raqueta mundial por 6-1 y 6-4 en una hora y 38 minutos.



Y eso que el tenista de Oslo, sexto del ranking ATP, no pudo empezar hoy peor el partido: con una doble falta en el primer punto y perdiendo su saque en el primer juego. Tras los nervios del arranque, Ruud tomó la iniciativa tras romper el saque de su adversario en el sexto juego y ganar el suyo en el siguiente para adelantarse por 4-3.



A Tsitsipas no le entraba el revés e intentaba acortar los puntos con golpes ganadores de derecha o atrayendo al noruego a la red, pero Ruud empezó a encontrarse cada vez más cómodo en el intercambio, sobre todo con su revés, el arma que hoy mejor le funcionó. Con 6-5 para el escandinavo, un pasante de revés paralelo y una derecha ganadora le daban dos bolas de set. Aprovecharía la primera, porque el ateniense estrellaba un volea contra la red para entregar la primera manga por 7-5.



Falto de energía, Tsitsipas pareció acusar los dos últimas batallas que había tenido que librar en la pista central del RCT Barcelona-1899. Y es que, en cuartos de final, tuvo que salvar dos bolas de partido ante el argentino Facundo Díaz y, en semifinales, volvió a acabar exhausto tras remontar de nuevo su partido ante el serbio Dusan Lajovic. En cambio, a Ruud, que ha levantado su primer ATP 500 sin perder ni un solo set, se le veía más fresco y sobre todo, más convencido de lograr la victoria.



Una rotura en el cuarto juego del segundo parcial encarrilaba definitivamente el partido (4-1) para el noruego, mucho menos errático y más sólido al resto que su adversario. Incluso podía haber acabado el partido antes si llega a aprovechar otras dos bolas de 'break' en el sexto juego de esa segunda manga. Pero a estas alturas del choque, a Tsitsipas se le veía ya entregado.



El último juego del partido fue 'un quiero y no puedo' del griego, que envió cuatro bolas fuera para regalarle el 6-3 en blanco a Ruud que, con su triunfo en Barcelona, no solo se proclamó campeón del Godó, sino que también desequilibró a su favor el histórico con el tenista ateniense, que ahora es de 3 victorias a 2.