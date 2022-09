Europa llega a la última jornada de la Laver Cup con una cómoda ventaja

El tenista italiano Matteo Berrettini y el serbio Novak Djokovic, erigido nuevo capitán europeo tras las ausencias de Federer y Nadal en lo que resta de Copa Laver, fueron claves para que el Equipo Europeo amplíe su distancia (8-4) sobre el Equipo Mundial, ganando tres de los cuatros partidos de la segunda jornada.

El último y definitivo encuentro enfrentó a ambos tenistas ante Jack Sock y Alex De Miñaur, que no pudieron con unos solventes tenistas europeos que hicieron valer su condición de favoritos para imponerse en dos sets por 7-5 y 6-2 en una hora y 23 minutos. La ventaja de 8-4 hace favorita a Europa ante la tercera y definitiva jornada, en la que los duelos valdrán tres puntos.

