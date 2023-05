Rune sorprende a Djokovic en los cuartos de final en Roma

El tenista serbio Novak Djokovic cayó este miércoles en los cuartos de final del torneo de Roma, quinto Masters 1000 de la temporada y que se disputa sobre tierra batida, ante el joven danés Holger Rune (6-2, 4-6 y 6-2), dejando malas sensaciones de cara a Roland Garros, segundo 'Grand Slam' del año.

?????? ???????????? ???? ??????



?? Rune stuns Djokovic in three sets to make it to his first Rome semifinal!#IBI23 | @Reale_Mutua | #YourNextLevelpic.twitter.com/slAfubRVPO