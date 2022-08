Pablo Carreño despliega un gran tenis ante Draper y se planta en semifinales

El español Pablo Carreño, número 23 del ránking mundial, doblegó este viernes al británico Jack Draper, número 82 del mundo, por 7-6(4) y 6-1 y se plantó en las semifinales del Masters 1.000 de Montreal. Vive un extraordinario momento de forma Carreño y a base de sobresalientes actuaciones, eliminó a rivales como los italianos Matteo Berrettini y Jannik Sinner, el danés Holger Rune y a un Draper que en este torneo había sido verdugo del griego Stefanos Tsitsipas.

El español llegó a la cita con Draper, talentoso jugador de 20 años, sin perder su saque ni conceder oportunidades de rotura y tumbó a un rival que marcha lanzado hacia las Next Gen ATP Finals de Milán. Sí entregó el saque una vez en este duelo, precisamente cuando iba a sacar para llevarse el primer set con 5-4 en el luminoso, pero eso no le impidió triunfar con mérito tras una hora y 51 minutos.

Se llevó el desempate por 7-4 tras remontar un delicado 1-3 y la segunda manga se convirtió en un triunfo para Carreño, quien desarmó a Draper. Con este triunfo, Carreño alcanzó la tercera semifinal de su carrera en un Masters 1.000.

Se enfrentará este sábado al británico Daniel Evans, quien ganó una batalla de dos horas y 18 minutos contra el estadounidense Tommy Paul, verdugo del español Carlos Alcaraz en primera ronda. Evans, número 39 del mundo, fue semifinalista este año en Sydney y logró remontar a Paul para triunfar por 1-6, 6-3 y 6-4.

