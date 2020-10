Nadal confirma que participará en el Masters 1.000 de París

El español Rafael Nadal ha confirmado en las redes sociales que participará en el Masters 1.000 de París, una de las pocas pruebas, junto con las Finales ATP de Londres, que todavía permanecen en el calendario.

"Es temporada de pista cubierta... esta foto es de hoy temprano entrenando en la RafaNadal Academy...y sí, preparándome para París-Bercy." ha señalado Nadal en sus redes con una foto de un entreno bajo techo.

El torneo de París se disputa, del 2 al 8 de noviembre, y es uno de los pocos torneos que Nadal no ha ganado aún. El español, dos del mundo, también está clasificado para las Finales ATP que se disputarán a continuación, del 15 al 22 de noviembre, y en las que tampoco se ha alzado con el título.

Tras ganar por décima tercera vez Roland Garros, París y Londres son claves para tener opciones de recuperar el número uno del mundo en manos del serbio Novak Djokovic.

