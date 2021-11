Jordi Sabaté, el 'influencer' de la ELA, en La Influencia: "No pierdo la esperanza de entrevistar a los Reyes"

'La Influencia', el espacio de Tiempo de Juego que cuenta, cada semana, con algunos de los 'influencers' más interesantes de nuestro país, pudo charlar este domingo unos minutos con Jordi Sabaté Pons. José Antonio Martín Otín 'Petón', le definió como un 'influencer' de la ELA (esclerosis lateral amiotrófica, la enfermedad contra la que también lucha en estos momentos Juan Carlos Unzué).

El caso es que Sabaté realizó esta particular entrevista para la Cadena COPE con el ordenador que maneja a través de su pestañeo. Él, con sus ojos, escribe palabras que después reproduce el ordenador.

Así me comunico con vosotros gracias a unos infrarrojos que leen el movimiento de mis ojos y me permite utilizar un teclado virtual para escribir y un reproductor de voz para hablar. ???? pic.twitter.com/uoFrAbyEsh — Jordi Sabaté Pons (@pons_sabate) August 24, 2020





Un 'influencer' también con 'haters'

Jordi Sabaté utiliza las redes sociales para dar visibilidad a la enfermedad. Y como todo usuario popilar en redes, también tiene 'haters': "Pocos, pero por supuesto que los tengo. No puedes caer bien a todo el mundo. Pero tengo que decir que incluso después de hablar con algún hater ha terminado siendo fan mío".

Sin embargo, pese a los 'haters', Jordi es un tipo que cae bien. Quizás, por el sentido del humor con el que reflexiona al respecto: "Yo también me sorprendo y me pregunto, cómo yo, con una alopecia extremadamente cruel y sin poder peinarme, puede alegrar a tanta gente. La ELA solo paraliza el cuerpo, no paraliza la mente ni el intelecto, y sigo siendo la misma persona", dijo.

El caso es que hace ocho meses que abrió su canal de Youtube, por el que han pasado un puñado de famosos. Tuvo "la suerte de conocer y entrevistar a Jordi Wild, que es el puto amo", pero se le resisten los Reyes de España, don Felipe y doña Leticia.

"Respecto a la entrevista que tenía que hacer a los Reyes de España, estoy un poco disgustado con la Casa Real. Se pusieron en contacto conmigo, me pusieron el caramelo en la boca diciéndome que ‘algo haríamos’ y no he vuelto a saber nada. Pero no pierdo la esperanza de entrevistar con mis ojos a Sus Majestades", aseguró.

Tres peticiones concretas al Sistema Público de Salud

Muchos enfermos de ELA y sus familiares denuncian lo desamparados que se encuentran, en cuanto a recursos técnicos y económicos, para afrontar la enfermedad con dignidad. Sabaté realizó tres peticiones muy concretas a la Sanidad de nuestro país.

1. Invertir dinero para la investigación de la ELA: lo que se invierte a día de hoy es una limosna.

2. Que nos den ayudas para adaptar nuestro domicilio: que nos faciliten grúas, camas articuladas, sistemas para comunicarnos, sillas especiales y un sinfín de accesorios.

3. Y tener ayudas para nuestra asistencia domiciliaria 24 horas al día en etapas avanzadas de la enfermedad. No tenemos ninguna de esas ayudas, y es claramente un delito contra la vida.

Y un mensaje claro. Lejos de querer meter miedo, Sabaté nos advirtió de que la ELA "es una asesina en serie que mata, cada ocho horas, a una persona en España. Cualquier persona puede padecer ELA en su vida, independientemente de su sexo, edad o estatus social. La ELA es un problema de todos".

Y como creyente reconocido, afirma que su relación con Dios no tiene nada que ver con su enfermedad: "No me he enfadado con Dios, para nada. Él la culpa de que yo tenga ELA... Aunque debo confesar que sí, que estoy un poco enfadado con Dios… ¡ya me podía haber hecho con pelo!"

