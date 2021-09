Sam Lowes consigue su quinta pole position

El británico Sam Lowes (Kalex) consiguió este sábado su quinta "pole position" de la temporada al ser el más rápido en la clasificación oficial para el Gran Premio de Aragón de Moto2 en el circuito de Motorland, en Alcañiz (Teruel), y la decimosexta de su carrera deportiva.

Sam Lowes tiene un "cariño especial" por el trazado turolense, en el que ya logró dos victorias consecutivas la pasada temporada, por lo que parte como uno de los principales candidatos al triunfo en esta edición de la carrera, después de la exhibición protagonizada en los entrenamientos oficiales, en los que aventajó en casi tres décimas de segundo a su inmediato perseguidor, el líder del mundial Remy Gardner (Kalex).

El español Héctor Garzó (Kalex), que no había estado muy acertado en las sesiones de entrenamientos, pareció "desperezarse" en la primera clasificación para convertirse en la referencia de la tanda con un tiempo (1:52.249) al que lo más cerca que se pudieron acercar sus rivales fue a las más de cuatro décimas de segundo del registro del alemán Marcel Schrotter (Kalex), 1:52.697.

Ya en la segunda parte de la primera clasificación, el estadounidense Joe Roberts (Kalex) dio un paso adelante y se situó segundo, con el suizo Thomas Luthi (Kalex) en la cuarta posición, lo que les otorgaba, junto a Schrotter, el pase a la segunda clasificación.

El más rápido en salir a pista en la segunda clasificación fue precisamente quien había marcado el mejor tiempo de la categoría, el español Raúl Fernández (Kalex), seguido por el suizo Thomas Luthi, quien venía de la primera clasificación y probablemente ni se llegó a quitar el casco en su taller, si bien la primera referencia válida la obtuvo otro español, Jorge Navarro (Boscoscuro), con 1:52.436.

Steaming to another Aragon pole position! ??@SamLowes_22 masters MotorLand in Q2! ??#Moto2 | #AragonGP ?? pic.twitter.com/mAe7tWumeq