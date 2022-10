Oliveira, el más fuerte bajo la lluvia; Quartararo naufraga y aprieta el Mundial

El portugués Miguel Oliveira (Ducati) se ha impuesto este domingo en la carrera de MotoGP del Gran Premio de Tailandia, decimosexta prueba del Mundial de motociclismo. El caos por la lluvia en Buriram, que regresó al campeonato tras dos cancelaciones por la pandemia, deja a los tres primeros pilotos de la categoría reina en solo 20 puntos, con el francés Fabio Quartararo (Yamaha) todavía líder pero acosado por el empuje de sus principales adversarios.

El de Niza, que llegó a atesorar 91 puntos de ventaja sobre el segundo y que ahora acumula 219, solo pudo ser decimoséptimo y no sumó en el trazado tailandés, donde el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati) se aprovechó de las órdenes de equipo en Ducati para subirse al podio y quedarse a solo dos unidades de 'El Diablo'.

