Maverick Viñales y Yamaha han llegado a un acuerdo para rescindir su contrato al término de esta temporada

Maverick Viñales y el equipo Yamaha han llegado a un acuerdo para rescindir su contrato de dos años al final de esta temporada, a petición del piloto español, tras un vínculo de cinco temporadas.

"Ambas partes se han comprometido a hacer el máximo esfuerzo en lo que resta de temporada de MotoGP y a terminar su relación de una manera óptima", ha indicado la escudería en un comunicado.

Yamaha and Maverick Viñales agree to part ways in 2022



?? https://t.co/YyngfG31RU#MonsterYamaha | #MotoGPpic.twitter.com/RXgiv4armo