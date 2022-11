Marini manda en Cheste con Bagnaia y Quartararo midiéndose; Augusto Fernández toma ventaja sobre Ogura

En el Circuit Ricardo Tormo de Cheste, los dos aspirantes al trono de MotoGP se siguen midiendo tras dos sesiones en las que el de Niza aventajó a 'Pecco'. El primer puesto del FP1, combinado con el decimoséptimo del italiano, le hacía campeón, pero ya por la tarde Quartararo caía hasta el octavo lugar, justo por delante de Bagnaia.

Los números ofrecen ventaja al transalpino, que domina la general con 258 puntos, 23 de ventaja sobre su único adversario. Para revalidar el título, el 'Diablo' debe ganar en Cheste, y esperar que los nervios le jueguen una mala pasada a un Bagnaia al que le vale acabar entre los 14 primeros. 'Pecco' aspira a dar el primer título de MotoGP a su país 13 años después de que Valentino Rossi lo consiguiese por última vez.

Al frente se han posicionado las Ducati de Marini, el español Jorge Martín y el australiano Jack Miller, que podrían responder a las órdenes de equipo en caso de que 'Pecco' necesite 'ayuda'. Mientras, Marc Márquez (Repsol Honda) ha conseguido terminar el día cuarto, por delante de otra moto de Borgo Panigale como la de Enea Bastianini, que busca arrebatar el tercer puesto a un Aleix Espargaró (Aprilia) que acabó decimotercero de la combinada de tiempos.

Mientras, Suzuki, que se despide del Mundial, situó undécimo a Alex Rins y decimocuarto a Joan Mir, y Pol Espargaró, que también dice adiós a Repsol Honda, solo pudo ser decimoctavo, justo por detrás de otro 'ex' de su equipo, Alex Márquez (Honda).

AUGUSTO FERNÁNDEZ TOMA VENTAJA SOBRE OGURA

En Moto2, donde Pedro Acosta (Kalex) fue el más rápido por delante de Augusto Fernández (Kalex), vigente líder de la categoría intermedia y que toma ventaja así sobre el japonés Ai Ogura (Kalex), undécimo este viernes en Cheste. El balear acumula 251,5 puntos, 9,5 más que el nipón, por lo que valdría estar en el podio después de la carrera para coronarse campeón de Moto2.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

A @RedBull_KTM_Ajo 1-2 as we end the final Friday of the season! ??@AiOgura79 has some catching up to do in 11th ??#AragonGP ?? pic.twitter.com/yPn3tsYB0X — MotoGP™?? (@MotoGP) November 4, 2022

Alonso López (Boscoscuro) completó el 'Top 3' del día, con Borja Gómez (Kalex) y Albert Arenas (Kalex) metiéndose entre los diez mejores de la jornada -noveno y décimo, respectivamente-. Por su parte, Fermín Aldeguer (Boscoscuro), Arón Canet (Kalex) y Alex Escrig (MV Augusta) coparon las posiciones de la duodécima a la decimocuarta, las últimas que evitan pasar por la Q1.

En Moto3, única categoría que ya tiene campeón, el japonés Tatsuki Suzuki (Honda) marcó el mejor tiempo del día, liderando una combinada en la que le siguieron el italiano Dennis Foggia (Honda), que todavía lucha por el subcampeonato, y el español Izan Guevara (GasGas), despejado de toda presión tras conquistar el título en Phillip Island.

Su compañero Sergio García Dols (GasGas), que trata de defender su segunda plaza de la general, terminó sexto el día, con Carlos Tatay (CFMoto), cuarto; David Salvador (Husqvarna), séptimo; Xavi Artigas (CFMoto), octavo; y Dani Holgado (KTM), noveno, en el 'Top 10'.